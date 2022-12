Nouveau record pour Dani Alves. Le latéral va devenir, ce vendredi, le Brésilien le plus âgé jamais aligné en Coupe du monde en étant titularisé contre le Cameroun. L'expérimenté défenseur sera aligné à l'âge de 39 ans, 6 mois et 27 jours, dépassant le record établi par Djalma Santos en 1966 (37 ans). Il portera également le brassard de capitaine.

Ad

Pour ce match sans grand enjeu pour le Brésil, déjà qualifié pour les huitièmes, le sélectionneur Tite a choisi d'opérer une large rotation d'effectif et d'offrir du temps de jeu à ses remplaçants, en particulier Alves. L'âge le plus avancé pour un joueur à la Coupe du monde reste le fait du gardien égyptien Essam el-Hadary, aligné à 45 ans au Mondial-2018 en Russie. Pour un joueur de champ, c'est le Camerounais Roger Milla qui détient le record avec une ultime apparition en 1994 à 42 ans.

Coupe du monde Pedro, le méconnu avant-centre que les Brésiliens préfèreraient à Gabriel Jesus IL Y A 20 HEURES

Pepe a été aligné vendredi à 39 ans, 9 mois et 4 jours

Dans ce Mondial-2022, le défenseur canadien Atiba Hutchinson avait 39 ans, 9 mois et 22 jours jeudi lorsqu'il a joué une demi-heure contre le Maroc (défaite 2-1). Et le Portugais Pepe a été aligné vendredi contre la Corée du Sud (défaite 2-1) à 39 ans, 9 mois et 4 jours. Dani Alves, qui n'a plus rejoué en match officiel depuis septembre avec son dernier club en date, les Pumas, au Mexique, a été appelé par Tite malgré les critiques de la presse brésilienne.

L'ancien joueur du PSG avait joué les matches amicaux du Brésil face à la Corée du Sud (5-1) et au Japon (1-0), en juin, mais n'avait pas été appelé pour les deux dernières rencontres de préparation, disputées en septembre en France, face au Ghana (3-0) et à la Tunisie (5-1). A court de forme, Alves est alors retourné à Barcelone, le club où il a connu ses plus belles années, pour s'y entraîner avec l'équipe B du Barça et être prêt pour le Qatar.

Coupe du monde Neymar forfait contre le Cameroun, Alex Sandro et Danilo aussi 29/11/2022 À 15:40