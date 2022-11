Football

Mondial 2022 - La Coupe du monde, un tremplin pour les joueurs, un piège pour les clubs

COUPE DU MONDE - Il y avait eu Lucas Hernandez en 2018 ou encore James Rodriguez 4 ans plus tôt. A quelques jours du début du Mondial au Qatar, impossible de savoir quelles seront les révélations du tournoi. Ce qui est certain, c'est qu'une bonne compétition offre plus de garanties aux joueurs qu'aux clubs. Mercredi Mercato est à retrouver en podcast. (Réal : H. Hiault et Q. Guichard)

00:10:01, il y a une heure