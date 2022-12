Ils étaient probablement les seuls à y croire. Mais les Lions, toujours indomptables, avaient raison. Eux s'enorgueillissaient d'avoir déjà battu le Brésil, aux Jeux Olympiques de 2000 ou à la Coupe des Confédérations ? Ils ont récidivé ce vendredi au Qatar (1-0) et le doivent à leur capitaine Vincent Aboubakar, auteur du seul but de la rencontre. Malheureusement pour le Cameroun, cette réalisation sera plus historique qu'utile, la Suisse ayant gagné sa "finale" à la Serbie (3-2) pour décrocher son billet direction les huitièmes de finale. Si les regrets sont inévitables pour la bande à Rigobert Song, la fierté d'avoir battu l'un des favoris de la compétition prédominait après la rencontre.

"Je pense qu'il faut souligner l'état d'esprit collectif, j'avais fait un petit discours pour dire à mes coéquipiers qu'on pouvait le faire. Je regardais le temps et j'ai vu que c'était la 80e minute, alors je me suis dit qu'il fallait vraiment que je sois focus, que joue le placement, poursuit-il. Quand j'ai vu mon coéquipier partir sur le côté, j'ai anticipé pour partir au premier poteau, le défenseur a anticipé, je suis revenu et j'ai marqué", s'est félicité un Aboubakar tout sourire au micro de beIN Sports.

Remplaçant lors des deux premiers matches, l'attaquant d'Al-Nassr, en Arabie saoudite, a rongé son frein, se sachant ralenti par une faiblesse à un genou. En tant que grand ancien écouté, il a accepté sans broncher son statut de remplaçant au début du tournoi. Mais son moment est venu avec un but mémorable, d'une tête splendide (90e+2), qui a assommé le Brésil et aussi causé son exclusion. L'ancien attaquant de Porto, meilleur buteur de la Coupe d'Afrique des nations à domicile en 2022 (huit buts), a couru vers le poteau de corner en enlevant son maillot, ivre de joie. L'arbitre a été contraint de lui infliger un second jaune, synonyme de rouge, et le Cameroun a fini sans lui..

"Une victoire amère"

"C'est une bonne victoire et la qualification ne dépendait pas de nous, on peut parler d'un succès amer, a-t-il avoué. C'est dommage (...) Cela faisait des années que le Cameroun n'avait pas gagné le moindre match en Coupe du monde. Je suis certain que les générations à venir seront meilleures." Celui que ses équipiers appellent "Capi" (capitaine), brassard ou non, souhaite toutefois que ses coéquipiers "gardent la tête haute" après cette performance qui entre, qualification ou non, dans l'histoire de la sélection camerounaise. "Je joue pour le Cameroun, je défends les couleurs du pays. L'important est de transmettre de l'émotion aux Camerounais", disait-il il y a quelques jours. Voilà qui est fait.

"Nous pouvons être fiers de ce que nous avons réalisé ce soir, on a démontré qu'on était une grande équipe aussi, solidaire et combative, mais pas que ça, lui a emboîté le pas Devis Epassy, initialement remplaçant d'André Onana, exclu du groupe avant le deuxième match. Malheureusement on ne passe pas au deuxième tour, c'est ce qui nous attriste, mais ce n'est pas ce soir qu'il faut avoir des regrets par rapport à ça. J'ai commencé la sélection il y a un an et personne ne me connaissait au Cameroun. On connaît les Camerounais, ils parlent beaucoup quand ils ne connaissent pas... Mais j'ai aussi reçu beaucoup de messages de soutien de leur part et je leur dis merci par rapport à ça."

Forcément déçu, Rigobert Song a tenu à féliciter ses joueurs. Ou plutôt ses "vrais guerriers". "On montait en puissance, je suis certain que l'on gagne en expérience, a reconnu le sélectionneur camerounais à beIN Sports. Les regrets sont pour le premier match (face à la Suisse, ndlr) et les opportunités qu'on a pu avoir. Mais je suis fier de mes joueurs, ce sont des vrais guerriers. On prend cette déception qui va nous permettre de grandir." Et de promettre un bel avenir aux Lions Indomptables ?

"C'est une nouvelle génération qui monte, a répondu Song. Il faut que les joueurs possèdent l'esprit compétiteur. Aujourd'hui, ils l'ont montré. Je suis fier d'eux. On repart avec un petit regret, car on pense que l'on aurait pu faire mieux. Je suis certain que les supporters ne sont pas déçus et je tiens à les féliciter (...) C'est historique, on fait partie des pays africains qui ont souvent participé à la Coupe du monde, et de voir le Cameroun battre le Brésil... Il faut féliciter mes joueurs. Ils ont démontré qu'ils pouvaient faire mieux que ça. C'est dommage qu'on s'arrête là, mais il faut garder le positif."

Finalement, cette victoire historique met fin à deux séries qui couraient de chaque côté : celle de neuf matches sans victoire pour des Lions Indomptables renvoyés sans ménagement à la maison depuis 1994, et celle de 17 rencontres sans revers du Brésil au premier tour.

