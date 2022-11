Pourquoi 25 et pas 23 ?

Dans un monde idéal, Didier Deschamps aurait préféré en prendre 23. Mais les événements et les circonstances l'ont forcé à ouvrir un peu plus sa liste. La raison du +2 se trouve en défense où, s'il a retenu pléthore de défenseurs centraux, DD ne l'a pas fait pour magnifier le réservoir bleu. Mais surtout assurer ses arrières alors que Raphaël Varane va partir au Qatar sans avoir rejoué et, donc, avec un point d'interrogation au-dessus de sa tête. Presnel Kimpembe va lui rejouer avec le PSG ce week-end. Mais, en attendant, mieux vaut prévenir… C'est ce que le sélectionneur national a fait. Si jamais deux gros pépins arrivaient, il aurait toujours quatre joueurs pour l'axe, sans compter Pavard et Koundé destinés au couloir droit.

Quatre défenseurs latéraux, un seul de métier

C'est un grand retour en arrière que nous offre cette liste. Alors qu'en mars, Deschamps matraquait : "Benjamin Pavard est un joueur d'axe", il s'apprête à lui confier le couloir droit de l'équipe de France pour toute la Coupe du monde au Qatar. Depuis un an, le sélectionneur a testé un bon paquet de défenseurs latéraux (Lucas Digne, Ferland Mendy, Nordi Mukiele, Jonathan Clauss, Adrien Truffert) pour finalement confier les couloirs de sa défense à trois défenseurs centraux de métier (Pavard, Jules Koundé et Lucas Hernandez). Un casting qui enterre définitivement l'idée d'un retour en 3-4-3 même en cours de compétition. Théo Hernandez est le seul et unique membre de la liste des 25 à jouer latéral dans son club. Mais la France a été sacrée championne du monde avec quatre défenseurs centraux en 2018. Deschamps retente un pari très risqué.

Un milieu très vert

On le savait avant même la divulgation de la liste : le milieu de terrain de l'équipe de France serait la moins expérimentée des lignes tricolores. Ils sont six et le plus vieux est âgé de 30 ans et s'appelle Jordan Veretout. Le Marseillais n'était vraiment pas certain d'en être, après une année passée sans revêtir le maillot bleu. Surtout, cet entrejeu n'a jamais joué un seul match de Coupe du monde et quatre de ses membres sont nés entre 1999 et 2002 (Guendouzi, Fofana, Camavinga et Tchouameni). Adrien Rabiot, un Euro dans les pattes, sera le joueur plus expérimenté de la troupe qui compte 60 sélections, dont 29 pour le Turinois. Depuis un quart de siècle et l'Euro 1996, jamais l'équipe de France n'était partie au combat avec un milieu aussi vert.

Griezmann à quelle sauce ?

Didier Deschamps a longtemps justifié sa fidélité au 3-4-3 par son obsession de mettre ses trois attaquants dans la meilleure position possible. L'abandon de ce système pose, de fait, la question de l'animation offensive. Karim Benzema et Kylian Mbappé intouchables, la position Antoine Griezmann est la plus menacée. Comment le faire jouer ? Trois options :

Le redescendre en milieu relayeur où son volume de jeu serait en atout. Mais oser un pari aussi cavalier alors qu'il n'a jamais occupé de telles fonctions ne ressemble pas à Deschamps.

Le placer à la pointe du triangle de l'entrejeu en soutien de Benzema et Mbappé. La solution la plus logique en attaque mais la plus périlleuse dans l'occupation de l'espace puisque les ailes seraient complètement désertées.

Le titulariser sur l'aile droite comme au début du dernier Euro. Mais Griezmann n'est pas à l'aise dans ce couloir qui réduit son influence. L'expérience n'a jamais été concluante.

Aucune option ne donne pleine satisfaction alors qu'Ousmane Dembélé, pur ailier, est une alternative qui prend du crédit dans ce système de jeu. Autant dire que le passage à trois défenseurs derrière pourrait avoir un effet collatéral : mettre en danger le statut de Griezmann.

DD pas inquiet pour Benzema

Lui, on savait qu'il en serait. Mais le temps passe et vu qu'on ne le voit plus beaucoup sur les pelouses, l'inquiétude a fini par prendre le pas sur la confiance. Lui, c'est Karim Benzema, frais Ballon d'Or, mais sur le flanc depuis quelque temps. Depuis début septembre, le Madrilène, touché musculairement, se fait rare sur les terrains. Mais pour Didier Deschamps, aucun problème. L'attaquant se ménage. "J'ai échangé avec Karim pour avoir les tenants et aboutissants, a révélé le sélectionneur. S'il n'est pas sur le terrain, c'est qu'il a eu un petit souci. Mais il n'y a pas d'inquiétude. Il a eu deux soucis physiques à gérer. Par rapport à la Coupe du monde, il est très vigilant. Je n'ai pas d'éléments négatifs quant à sa situation physique."

