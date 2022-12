Football

Qatar 2022 - Upamecano, Rabiot, Deschamps... Nos coups de coeur et coups de gueule à l'issue du 1er

COUPE DU MONDE 2022 - A l'issue du premier tour, le FC Stream Team livre ses coups de coeur et ses coups de gueule sur l'équipe de France. Qu'est-ce qui a marqué nos journalistes Maxime Dupuis et Martin Mosnier ? Quels joueurs les ont marqués ? Ils choisissent chacun un coup de coeur et un coup de gueule. L'intégralité de l'émission est disponible en podcast sur Eurosport FC.

