A croire que Guillermo Ochoa devient un autre homme pendant les Coupes du monde. Ce mardi, le mythique gardien mexicain s'est rappelé aux bons souvenirs des amoureux du football en sortant parfaitement un penalty obtenu et tiré par Robert Lewandowski, toujours sevré de but dans la plus grande compétition au monde.c

Le Polonais a frappé côté ouvert avec une certaine sécurité mais Memo s'est parfaitement détendu pour laisser en vie les siens (58e). Un moment à revivre en vidéo ci-dessous.

Une parade pour fêter son entrée dans un cercle très fermé. Ce mardi, il est devenu l'un des sept joueurs à avoir disputé cinq éditions du Mondial différentes. Avant lui, Antonio Carbajal (entre 1950 et 1966), Lothar Matthäus (entre 1982 et 1998), Gianluigi Buffon (entre 1998 et 2014) et Rafael Marquez (entre 2002 et 2018) constituait un petit groupe. Depuis ce mardi, ils ont été rejoints par Lionel Messi (de 2006 à 2022) et donc Mémo Ochoa. Son coéquipier Andrés Guardado et Cristiano Ronaldo pourraient suivre.

