L’Inter prêt à négocier pour Icardi, mais pas à n’importe quel prix

Sky Italia révélait vendredi que le PSG avait fait une offre de 50 millions d’euros + 10 millions de bonus à l’Inter pour Mauro Icardi. Samedi, la Gazzetta dello Sport affirme que le club parisien va bien tenter d’enrôler l’attaquant à un coût moins élevé que l’option d’achat (70 millions d’euros), mais dément le montant évoqué par Sky Italia. Et toujours selon la Gazzetta, les dirigeants milanais seraient prêts à accepter une offre de 60 millions d’euros, accompagnés de 10 millions d’euros de bonus.

Notre avis : Le PSG n’est pas en position de force dans ce dossier et pourrait se plier aux demandes de l’Inter.

Au Barça, personne ne veut partir

Selon les informations d’AS, tous les joueurs imaginés par le Barça comme monnaie d’échange dans un possible transfert ne souhaitent pas quitter la Catalogne. Le quotidien espagnol cite plusieurs noms : Neto, Arturo Vidal, Ivan Rakitic, Samuel Umtiti et Arthur Melo.

Notre avis : Le Barça aurait tout intérêt à convaincre certains de ses joueurs de partir s’il veut se renforcer cet été.

Allan entre le PSG et Everton

C’est un serpent de mer depuis désormais plus d’un an. Allan rejoindra-t-il finalement le PSG, toujours à la recherche d’une sentinelle au milieu de terrain ? Selon le Corriere Dello Sport samedi, le Brésilien, pourtant sous contrat avec Naples jusqu’en 2023, devrait quitter le club et pourrait atterrir dans la capitale. Alors que Leonardo a renoncé à attirer Kalidou Koulibaly en raison de son prix, le directeur sportif parisien pourrait toutefois bien faire affaire avec le Napoli. Mais Everton et Carlo Ancelotti sont aussi dans la danse.

Notre avis : Attirer un milieu de terrain, a fortiori une sentinelle recherchée depuis le départ de Thiago Motta, fait partie des objectifs prioritaires du PSG. Mais face au manque de rentrées financières et la perspective de lever l’option d’achat de Mauro Icardi, Leonardo va devoir faire jouer ses contacts pour rendre le prix d’Allan le plus accessible possible. Et ce n’est pas gagné.

Toko Ekambi parti pour rester à l'OL ?

Karl Toko Ekambi portera-t-il encore le maillot lyonnais la saison prochaine ? Si les dirigeants du club le souhaitent, les contraintes économiques dues à l’arrêt de l’exercice 2019-2020 pourraient compliquer le dossier. Selon L’Equipe, la première priorité des dirigeants lyonnais est donc de prolonger le prêt de l’attaquant international camerounais en provenance de Villarreal jusqu’au mois d’août pour la reprise éventuelle de la Ligue des champions et la finale de la Coupe de la Ligue face au PSG.

Notre avis : Si l’OL s’était qualifié directement pour la prochaine Ligue des champions, l’option d’achat de 11,5 millions d’euros aurait été automatiquement levée. Les négociations avec le joueur et Villarreal risquent d’être plus complexes cet été, vu les pertes financières lyonnaises.

Valence offre une porte de sortie à Kepa

Et si le gardien le plus cher de l’histoire quittait Chelsea ? Kepa, qui n’est plus en odeur de sainteté du côté des Blues, intéresse Valence selon les informations de Sport. La valeur marchande du portier espagnol est aujourd’hui estimée à 32 millions d’euros.

Notre avis : Vendre Kepa à Valence permettrait à Chelsea de recruter Onana, pisté depuis plusieurs mois.

