Cela pourrait faire sourire, tant Marco Verratti est réputé pour apprécier la fête. Mais face à la recrudescence des cas positifs au Covid-19, le milieu italien a profité d'une conférence de presse vendredi pour adresser un message important à la jeunesse. " La pandémie nous impose de faire attention, d'éviter les soirées, de réduire le nombre de sorties, de penser à nos enfants. Il faut être responsables, c'est un appel que je lance aux plus jeunes afin qu'ils protègent la santé de leur famille ", a-t-il indiqué à Florence, où est rassemblée la sélection italienne.

" Je suis inquiet, comme tout le monde en ce moment. Le nombre de nouveaux cas de contamination continue d'augmenter, hier (jeudi, ndlr) il y en avait 18.000 en France, il faut faire attention et chacun de nous doit faire des sacrifices ", a ajouté le milieu de terrain de 27 ans, qui partage régulièrement sur les réseaux sociaux sa vie sociale animée. " Nous devons faire notre travail de notre mieux pour offrir un sourire aux supporters qui ne peuvent pas venir au stade ", a-t-il ajouté au sujet du rôle des footballeurs dans cette période de crise sanitaire.

Interrogé sur l'arrivée au PSG de ses deux coéquipiers en sélection, le défenseur Alessandro Florenzi et l'attaquant Moise Kean, il s'est dit "très heureux": "Je suis très lié à Alessandro et je suis ravi de jouer avec lui. Moise a besoin de franchir un cap supplémentaire pour devenir encore plus fort".