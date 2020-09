"Gênée depuis avril 2019 par une douleur persistante au tibia gauche, le corps médical a diagnostiqué une fracture de fatigue et a d'abord entrepris un protocole de soins médicaux pour accélérer la consolidation, précise l'OL. Le trait de fracture et la gêne persistant au fil des entraînements, il a alors été décidé de profiter de ses dernières semaines de convalescence pour procéder à une opération qui s'est parfaitement déroulée afin d'assurer une parfaite consolidation et permettre à Ada de renouer avec la compétition", conclut le communiqué du club lyonnais.