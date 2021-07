Sakina Karchaoui s'est engagée jusqu'en 2024 avec le Paris SG, un an après avoir quitté son club formateur de Montpellier pour rejoindre l'Olympique lyonnais, a annoncé samedi le club de la capitale.

L'arrivée de la latérale gauche de 25 ans permettra aux championnes de France en titre de compenser le départ annoncé de Perle Morroni à l'OL. "C'est avec beaucoup d'ambition que j'ai pris la décision de m'engager avec le PSG pour les 3 prochaines saisons. Un nouveau défi dans ma carrière que je suis pressée de relever. Hâte de retrouver les terrains et de découvrir la folle ambiance au stade avec les supporters", a réagi la joueuse sur Twitter.

De Almeida et Cascarino renforcent la défense du PSG féminin

Avec Karchaoui (40 sélections), sous contrat jusqu'au 30 juin 2024, le PSG attire une nouvelle défenseure internationale française, après avoir annoncé vendredi le recrutement d'Elisa De Almeida et Estelle Cascarino , respectivement âgées de 23 et 24 ans, qui arrivent en provenance de Montpellier et Bordeaux.