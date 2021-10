En France, il y a maintenant deux cadors. La saison dernière, le Paris Saint-Germain a mis un terme au règne lyonnais, long de quatorze ans. Et cette saison, le duel entre Parisiennes et Lyonnaises promet. Ce dimanche, en clôture de la sixième journée, Paris a dominé Saint-Etienne tranquillement (2-0), pendant que l’OL corrigeait Montpellier (5-0). Avec 18 unités (soit un sans-faute chacun), les deux clubs se partagent la tête du classement, mais Lyon a l’avantage à la différence de buts.

Score trompeur pour Paris

Ligue des champions féminine 5-0 face au Benfica : l'OL poursuit sa promenade de santé 14/10/2021 À 20:59

Demi-finaliste de la dernière Ligue des champions, le champion de France a dominé les débats dans des proportions plus importantes que celles suggérées par le score. "On a eu pas mal d’occasions,on a peut-être été un peu moins efficaces aujourd’hui", a d’ailleurs estimé Grace Geyoro, à l’issue de la rencontre au micro de Canal Plus Sport, peu après avoir raté l’opportunité d’inscrire le but du 3-0, dans le temps additionnel.

L’une de ses partenaires de l’entrejeu, Sara Däbritz, avait ouvert le score juste avant la pause (43e), puis Marie-Antoinette Katoto avait fait le break (66e). Avec ce succès à domicile, le PSG tient donc le rythme de l’OL, ce que l’autre club de la capitale, le Paris FC, parvient presque à faire (3e, 15 pts).

Kadidiatou Diani - PSG - 2021-22 Crédit: Getty Images

Hegerberg en échec

Du côté de Lyon, Ada Hegerberg, qui a retrouvé les terrains le 5 octobre en Ligue des champions après 21 mois d’absence, n’a pas réussi à marquer pour son retour en D1, malgré plusieurs occasions en fin de rencontre. La lauréate du Ballon d’Or 2018 a joué une demi-heure.

Avant son entrée, des buts de Selma Bacha (33e), Marion Torrent (45e+2, contre son camp), Perle Morroni (47e) et Melvine Malard (59e) avaient mis l’OL à l’abri. C’est la jeune Sally Julini (18 ans) qui a apposé le point final au succès rhodanien (88e).

Ada Hegerberg (Lyon). Crédit: Getty Images

Ligue des champions féminine Large victoire et retour d'Hegerberg : soirée réussie pour l'OL en Suède 05/10/2021 À 18:37