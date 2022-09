"Ce n'est ni une provocation, ni une attaque envers le PSG, cela permet seulement d'acter les choses", a affirmé cette source. Selon l'AFP, qui cite une source proche de la joueuse, Kheira Hamraoui a eu recours à un huissier pour faire constater sa mise à l'écart sportive durant un entraînement la semaine passée.", a affirmé cette source.

La milieu de terrain de 32 ans a vécu une saison 2021-2022 éprouvante, dans le sillage de la violente agression qu'elle a subie en novembre dernier face à deux hommes masqués, armés de barre de fer. Après le déclenchement de l'affaire, encore non élucidée, ses relations se sont dégradées avec une partie du vestiaire, et notamment avec les attaquantes Marie-Antoinette Katoto et Kadidiatou Diani.

Sous contrat jusqu'en juin 2023, Kheira Hamraoui est tenue à l'écart du groupe professionnel depuis le début de la saison en cours. "On a pris une décision concernant Kheira Hamraoui. Elle n'a pas été simple pour nous, ni pour elle. Elle ne fait pas partie des projets sportifs du PSG et ça restera comme ça pour toute la saison", a reconnu la directrice sportive adjointe du PSG féminin, Sabrina Delannoy, vendredi au micro de Canal+.

Malgré l'intérêt de plusieurs clubs, l'ancienne Barcelonaise "veut honorer la dernière année de son contrat : elle restera Parisienne cette saison", insiste son entourage auprès de l'AFP. Sollicité lundi soir, le club parisien n'était pas joignable dans l'immédiat.

