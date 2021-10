Il restera l'homme qui a guidé le football français vers sa première victoire en Coupe d'Europe. Et encore plus que cela. Le sport tricolore a perdu l'un des dirigeants les plus marquants de son histoire ce dimanche. Bernard Tapie a fini par perdre son dernier combat. L'ancien président de l'Olympique de Marseille s'est éteint à l'âge de 78 ans après avoir lutté pendant plusieurs années contre un cancer.

Tapie, c'était la victoire à tout prix, un pionnier de la "gagne" dans un paysage du sport français habitués aux perdants magnifiques. Il avait repris l'OM en 1986, à une époque où le club phocéen était au creux de la vague, pour en faire l'équipe phare du football tricolore et européen sur la fin des années 80 et du début des années 90 avec quatre titres de champion de France et une Coupe de France. Et en point d'orgue la victoire face à l'AC Milan de Silvio Berlusconi en finale de la Ligue des champions en 1993, synonyme de premier sacre européen pour les clubs français.

Il s'était donné les moyens de réaliser cet exploit en attirant les plus grandes stars du football mondial sur la Canebière, de Karl-Heinz Förster à Rüdi Völler en passant par Carlos Mozer, Chris Waddle, Jean-Pierre Papin, Enzo Francescoli, Eric Cantona, Didier Deschamps, Alen Boksic et tant d'autres. Tapie a ainsi ramené les feux des projecteurs sur un football français en difficulté sur la scène européenne depuis les épopées de Saint-Etienne dans les années 70.

