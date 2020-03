Quelle est votre première réaction suite à l'annonce du décès de Pape Diouf ?

Christophe Hutteau : Ce soir, je suis très triste. Pape était un grand homme avant d'être un grand président. Quelqu'un de bienveillant à tous les égards. D'une intégrité sans faille, avec une passion exceptionnelle pour le foot et pour l'OM. Il n'a jamais triché. Pape, c'était la passion et la sagesse.

Quels étaient vos liens avec lui ?

C.H. : Il m'avait pris sous son aile parce qu'on avait le même parcours d'ancien journaliste devenu agent de joueurs. Et on a géré plus d'une dizaine de dossiers ensemble. Pape n'avait pas peur d'entreprendre et de prendre ses responsabilités. Combien de fois il a fait des paris que personne n'aurait fait en allant chercher Taiwo, Valbuena, Mandanda, Kaboré. Il ressentait le football comme personne, c'était un visionnaire. C'était surtout un homme d'une rare intelligence et d'une rare culture.

Quand tu allais dans son bureau, où il faisait toujours 50 degrés parce qu’il ne supportait que la chaleur, tu parlais 10 minutes des contrats et tu passais une heure et demie à parler de tout sauf de football. Il était curieux de tout. Il était intellectuellement très au-dessus des autres.

" Son éviction, une blessure qui ne s'est jamais refermée "

Quel était son rapport à l'OM ?

C.H. : Il avait du sang bleu et blanc dans les veines. Il s'est battu comme un lion pour son club et je peux vous dire qu'il avait très mal vécu son éviction (ndlr : en juin 2009). Il avait construit toutes les fondations de l'OM champion de France en 2010, mais il n'a pas pu goûter aux joies du succès. Il l'a très mal vécu et c'est une blessure qui ne s'est jamais refermée. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est lui qui a refait de l'OM une machine de guerre. C'est lui qui est allé chercher Didier Deschamps. Et il n'a jamais eu les lauriers qu'il méritait.