Décès de Ray Wilkins à 61 ans

Ray Wilkins, l'ancien capitaine de l'équipe d'Angleterre et milieu de Manchester United et du Milan AC, est décédé à l'âge de 61 ans des suites d'une attaque cardiaque survenue la semaine dernière, a annoncé mercredi Chelsea, son club formateur où il a exercé ensuite comme entraîneur.

"Tous ceux qui sont liés à Chelsea sont dévastés d'apprendre la disparition de notre ancien joueur, capitaine et entraîneur-adjoint, Ray Wilkins. Repose en paix, Ray, tu nous manqueras terriblement", a écrit le club londonien sur Twitter. Ray Wilkins a porté à 84 reprises le maillot frappé des Trois Lions de 1976 à 1986.

En club, il a notamment évolué sous les couleurs du Milan AC, du Paris SG pour un court séjour de quatre mois en 1987, des Glasgow Rangers, des Queens Park Rangers et remporté la Coupe d'Angleterre en 1983 et le championnat d'Ecosse en 1987. Wilkins a ensuite entraîné successivement "QPR", Fulham et la Jordanie et a occupé le poste d'entraîneur principal par intérim à Chelsea après le limogeage de Luiz Felipe Scolari en 2009.

L'ancien capitaine de l'Angleterre a ensuite travaillé aux côtés de Guus Hiddink à Stamford Bridge puis a été l'assistant de Carlo Ancelotti quand celui-ci a pris la suite avec un titre de champion d'Angleterre en 2010. "Les pensées et prières de tous à Manchester United vont à la famille, aux amis et collègues de notre ancien milieu de terrain Ray Wilkins, à la suite de sa disparition tragique", a twitté pour sa part le club de Manchester United. "Au revoir Ray, tu nous manqueras, a enfin réagi l'AC Milan. Ce soir, on se battra comme tu nous as appris à le faire".