Le PSG a entamé des discussions pour Alli

Selon The Telegraph, le PSG a entamé des discussions avec Tottenham afin de se renseigner sur Dele Alli, que le board parisien a toujours apprécié. Non retenu face à Plovdiv en Ligue Europa jeudi, l'international anglais était encore absent dimanche face à Southampton. En disgrâce auprès de José Mourinho, Dele Alli pourrait-il quitter Londres avant la clôture du mercato ?

Football 4e j. - Tuchel : "J'aime voir Mbappé jouer comme un deuxième attaquant" IL Y A 42 MINUTES

Notre avis : Avec l’arrivée de Gareth Bale, Dele Alli ne devrait pas faire de vieux os à Londres. Le PSG est à l’affût et un joueur de la trempe d’Alli apporterait une qualité technique précieuse au milieu parisien.

Vidal va signer avec l'Inter, Godin sur le départ

Mundo Deportivo annonce qu'Arturo Vidal va passer sa visite médicale ce dimanche et s'engager avec l'Inter. Finalement, le Barça va récupérer un million, plus des bonus, pour le milieu de terrain, qui va retrouver Antonio Conte. Le milieu chilien devrait être à Milan dans la soirée et y parapher un contrat de deux ans. A l'inverse, Diego Godin devrait faire ses valises an après son arrivée. Son nom est annoncé avec insistance en Sardaigne, du côté de Cagliari.

Notre avis : Vidal va rejoindre l’Inter, son expérience et sa hargne avec. Au vu du prix, c’est presque un cadeau.

Arturo Vidal freut sich auf das Duell mit dem FC Bayern Crédit: Getty Images

Leicester officialise le prêt d'Ünder

Les Foxes ont annoncé dimanche l'arrivée en prêt du jeune Cengiz Ünder (23 ans) en provenance de l'AS Roma. Le Turc est prêté jusqu'à la fin de la saison. Il rejoindra dès ce week-end son compatriote Çağlar Söyüncü pour la réception de Burnley "Je suis heureux car mon meilleur ami joue pour Leicester. Je suis content de pouvoir jouer avec Çağlar et j'ai toujours regardé les matches de Leicester grâce à lui”, a expliqué Ünder.

Notre avis : Une bonne pioche pour Leicester et une adaptation facilitée pour Ünder avec la présence de son compatriote.

Luis Suarez à la Juve, ça coince

Selon La Gazzetta dello Sport, Fabio Paratici, le directeur sportif de la Juventus Turin, a appelé en personne Luis Suarez ces dernières heures afin de lui indiquer que le club avait choisi Edin Dzeko, avec qui un accord serait déjà trouvé. Cependant, si Suarez est bloqué par le délai d’obtention du passeport transalpin (pas disponible avant le 5 octobre), son avenir en Italie pourrait finalement avoir bien lieu lors du mercato hivernal.

Notre avis : C'est un camouflet pour un joueur de la trempe de Suarez, mais l’Urugayen devrait trouver chaussure à son pied prochainement s'il souhaite quitter le Barca dès cet été.

Luis Suarez Crédit: Getty Images

Une offre de dernière minute pour Sancho ?

Selon The Sun, Manchester United serait prêt à tenter une offre de dernière minute pour le transfert de Jadon Sancho. Annoncé depuis plusieurs mois en Angleterre, Sancho est toujours à Dortmund. Les dirigeants mancuniens prépareraient une offre importante de dernière minute avant le 5 octobre pour mettre la pression sur les dirigeants de la Ruhr, qui souhaitent conserver l'ailier anglais.

Notre avis : C’est le serpent de mer de ce mercato. Si Dortmund a résisté jusqu’à présent, il y a fort à parier qu’il conservera Sancho encore une saison malgré les assauts mancuniens.

Jadon Sancho in training with Borussia Dortmund Crédit: Getty Images

Quel gardien pour remplacer Mendy ?

Alors qu'Edouard Mendy va quitter Rennes dans les prochains jours (un accord serait trouvé selon The Guardian et Fabrizio Romano), le club breton s'active pour lui trouver un remplaçant : le board rennais cible en priorité un joueur francophone : Simon Mignolet (FC Bruges), Alfred Gomis (Dijon) ou Benjamin Lecomte (Monaco). Mais deux pistes étrangères sérieuses sont évoquées : le Portugais Rui Silva (Grenade) et... l'Allemand Kevin Trapp (Eintracht Francfort).

Notre avis : Les noms des remplaçants annoncés sont alléchants, mais Rennes doit se dépêcher et trouver un remplaçant qualitatif avant le début de la Ligue des champions.

L'OM vise Luis Suarez... de Watford

Si Luis Suarez compte bien quitter Barcelone, c'est son homonyme qui intéresse l'Olympique de Marseille. Selon L'Equipe, les Phocéens auraient activé la piste menant à l'attaquant de Watford, dont la valeur est estimée entre 7 et 8 millions d'euros. André Villas-Boas est toujours à la recherche d'un attaquant après l'échec Darwin Nunez.

Notre avis : L’OM a besoin de concurrence devant, Suarez a inscrit 19 buts et délivré 6 passes décisives en 38 matches avec Saragosse. A 22 ans, c’est un profil intéressant.

Lyon intéressé par la piste Sorloth ?

Dépouillé cet été avec les départs de Terrier (Rennes), Gouiri (Nice), Traoré (Aston Villa) et en attendant l'issue des dossiers Depay, Reine-Adélaïde ou Aouar, l'OL s'active pour chercher des remplaçants. Selon Le Progrès, la dernière piste en date mènerait à Alexander Solorth, prêté par Crystal Palace à Trabzonspor, et qui plairait au board lyonnais.

Notre avis : Lyon s’apprête à subir une saignée en attaque d’ici la fin du mercato. Anticiper et miser sur l’avenir est une priorité.

Alex Sorloth Crédit: Getty Images

Semedo à Wolverhampton, ça brûle !

Selon Fabrizio Romano, Nelson Semedo est tout proche de s'engager avec Wolverhampton. Pour le journaliste italien, l'accord est confirmé et va être signé dans les prochaines heures. On parle d'un montant de 40 millions d'euros. L'opération devrait rapidement être conclue. De quoi renflouer les caisses du club catalan, qui a besoin de liquidités pour passer à l'attaque dans les dossiers Dest ou Memphis Depay.

Notre avis : Semedo n’était plus en odeur de sainteté à Barcelone, les Wolves sont suffisamment ambitieux pour le relancer. Si les chiffres évoqués sont confirmés, Barcelone aura très bien vendu et pourra passer à l'action.

Todibo a décidé de quitter le Barça

Selon L'Equipe, Jean-Clair Todibo souhaite obtenir du temps de jeu, et ce ne sera pas au Barca. Le joueur a eu une réunion avec les dirigeants du Barca, qui lui ont confirmé qu'il serait dans la rotation derrière le duo Piqué-Lenglet. De quoi envisager un départ. Un prêt est désormais possible pour l'ancien Toulousain, lui qui avait déjà été prêté à Schalke 04 en janvier dernier. Everton, Wolverhampton, Leicester et Benfica sont sur les rangs.

Notre avis : Il est plus que temps pour Todibo d’obtenir du temps de jeu régulier. Cela pouvait difficilement être le cas à Barcelone.

Jean-Clair Todibo, jucătorul celor de la Barcelona Crédit: Getty Images

Ligue 1 Aménagement, reconstruction : OM-LOSC, choc des attaques en chantier IL Y A UNE HEURE