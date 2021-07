Des débuts parfaits pour le nouveau numéro 9 du Barça. Memphis Depay a ouvert son compteur sous ses nouvelles couleurs, en inscrivant l’un des trois buts du FC Barcelone face à Gérone (3-1). Entré en jeu un peu avant la pause, l’attaquant néerlandais a transformé un penalty provoqué par Antoine Griezmann en fin de match (85e). L’ancien joueur de l’OL débute parfaitement son histoire en Catalogne.

C’était le deuxième match de préparation des Blaugrana après la victoire il y a quatre jours face au Nastic Tarragona (4-0), club de D3 espagnole. Si Ronald Koeman avait laissé pas mal de monde sur le banc de touche au coup d’envoi (Depay, Griezmann, de Jong, Lenglet), c’est Gérard Piqué qui a ouvert le score, sur un penalty provoqué par le jeune latéral gauche Alex Baldé (1-0, 21e).

Ligue 2 Caen et Paris leaders, le TFC accroché IL Y A 2 HEURES

Rey Manaj a ensuite doublé la mise sur un bon centre de Nils Mortimer (2-0, 24e) avant de quitter ses partenaires sur blessure, obligeant ainsi Koeman a lancé Memphis Depay avant même la mi-temps. Rentré en jeu à la 43e minute sous les applaudissements de quelques spectateurs venus à l’Estadi Johan Cruyff assister à ce match de préparation, l’ancien attaquant de l’OL n’a pas tardé à se mettre en évidence.

Memphis remercie Griezmann

Déjà très en jambe, le nouveau numéro 9 du Barça n’a cessé de provoquer ballon au pied. Tout proche d’ouvrir son compteur but à la 64e, le Batave a vu son tir depuis l’extérieur de la surface filer juste à côté du cadre. Et c’est à cinq minutes de la fin de la rencontre, sur un penalty provoqué par Antoine Griezmann, rentré en jeu en seconde période, que Memphis Depay a inscrit son premier but avec le Barça d’un tir croisé dans la lucarne gauche du gardien adverse.

Après le match, le néo-Catalan n’a d’ailleurs pas manqué de remercier le Français. "C’est vraiment un super geste de la part d’Antoine. Il m’a donné le ballon pour que je tire le penalty. Il a un super état d’esprit et c’est vraiment un super joueur. Cela va me donner confiance pour la suite de la saison", a déclaré le joueur de 27 ans au micro de Barça TV.

Les Barcelonais qui attendent encore le retour de Léo Messi affronteront Stuttgart la semaine prochaine puis Salzbourg et la Juventus. Ils débuteront leur saison de Liga, à domicile le 15 août prochain face à la Real Sociedad.

Memphis Depay (Barcelona) Crédit: Twitter

Transferts Les 11 infos mercato qui vous ont échappé samedi IL Y A 2 HEURES