Deux Français et une flopée de stars : Zlatan Ibrahimovic dévoile sa "dream team"

C'est une question devenue classique mais qui suscite toujours la curiosité : à quoi ressemblerait votre onze de légende ? Zlatan Ibrahimovic a répondu à cette question sur Instagram. Sur une feuille de papier, l'attaquant suédois du Los Angeles Galaxy a gribouillé les noms des onze joueurs composant sa "dream team".

On y retrouve que des joueurs avec lesquels le Z a joué, parmi lesquels deux Français : Lilian Thuram et Patrick Vieira. Le Scandinave est à la pointe d'une attaque complétée par Lionel Messi et Ronaldinho, rien que ça. Pour le reste, ça a fière allure. Voici la compo complète : Buffon - Thuram, Thiago Silva, Nesta, Maxwell - Vieira, Xavi, Nedved - Messi, Ibrahimovic, Ronaldinho.

Zlatan a également indiqué le noms de ses remplaçants. On retrouve ainsi Julio César, finalement préféré à David De Gea, Andrés Iniesta, Fabio Cannavaro, Genaro Gattuso et Clarence Seedorf. Un banc, vous l'aurez compris, pas dénué de qualité.