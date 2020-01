Pour le coup, Kylian Mbappé ne remportera pas de trophée mais cette distinction illustre parfaitement sa célébrité. Comme en 2018, l'attaquant du PSG a été le sportif le plus médiatisé en France l'année passée. Sur l'ensemble des médias, le natif de Bondy a été cité à 50 478 reprises. C'est presque 2000 fois plus que son compère d'attaque, Neymar, dont le nom a figuré 48 769 fois dans la presse française en 2019. Au classement général, le Brésilien se hisse à la cinquième place.

Dans le Top 30, on retrouve cinq personnalités du football : Didier Deschamps (quinzième, 30 167 citations), Thomas Tuchel (seizième, 28 477 citations), Lionel Messi (dix-huitièmes, 25 962 citations), Cristiano Ronaldo (vingt-sixième, 23 390 citations) et Zinédine Zidane (trentième, 22 044 citations). A noter que l'entraîneur parisien effectue une belle progression avec 36 places gagnées par rapport à 2018. La plus forte hausse est à mettre au crédit d'André Villas Boas : 1 289 places grignotées en un an pour le technicien marseillais qui s'est classé 117eme en 2019.

Federer, Djokovic et Nadal dans le Top 30

A noter également que les sportifs font partie des personnalités les plus représentées au sein de ce classement (ndlr : 44%). Outre les footballeurs, trois tennismen ont régulièrement fait parler d'eux l'an passé : Roger Federer (vingtième, 24 562 citations), Novak Djokovic (vingt-deuxième, 24032 citations) et Rafael Nadal (vingt-troisième, 23 813 citations). De leur côté, Julian Alaphilippe (28eme), Edinson Cavani (31eme), Antoine Griezmann (33eme), Rudi Garcia (34eme) et Thibault Pinot (46eme) complètent le Top 50.