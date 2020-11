Déjà privé de nombreux joueurs, blessés, Thomas Tuchel a bien failli en voir d'autres, aptes, manquer à l'appel pour le match de Ligue des champions entre le PSG et Leipzig, mercredi en Allemagne. A la veille de cette rencontre importante pour les vice-champions d'Europe, pas moins de dix joueurs du club de la capitale ont en effet été victimes d'une panne d'ascenseur si l'on en croit la story de Layvin Kurzawa sur Instagram.

Marquinhos, Angel Di Maria, Presnel Kimpembe, Leandro Paredes, Abdou Diallo, Idrissa Gueye ou encore Moise Kean sont restés coincés au moins 50 minutes dans un ascenseur avant l'intervention de pompiers. On vous laisse apprécier le bon conseil du latéral gauche parisien à ses coéquipiers - "Faut que vous sautiez tous en même temps" - ou le bluff des pris au piège - Neymar et Mbappé sont avec eux - pour tenter d'inciter les secours à intervenir plus vite.