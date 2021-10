La Fédération guinéenne a annoncé vendredi qu'elle avait relevé de ses fonctions le sélectionneur français Didier Six qui n'a pas réussi à qualifier l'équipe nationale pour le Mondial 2022. "Les négociations entre la Féguifoot (Fédération guinéenne de foot) et Didier Six sont en cours pour une séparation à l'amiable", indique un communiqué publié sur le site de la fédération.

L'ancien international français de 67 ans, qui occupe ce poste depuis septembre 2019, "n'a pas honoré la seconde partie de son contrat", une qualification pour le Mondial qatari, explique la Féguifoot. Le "Syli national", le surnom de la sélection guinéenne qui pointe au 79e rang au classement FIFA, est néanmoins qualifié pour la prochaine Coupe d'Afrique des nations (9 janvier-6 février) au Cameroun.

Kaba Diawara va assurer l'intérim

La Fédération "a décidé de confier la gestion des deux prochains matches du 'Syli National' au duo Kaba Diawara (principal) et Mandjou Diallo (adjoint)", indique le communiqué publié à l'issue d'une réunion de son comité exécutif jeudi. La Guinée doit rencontrer le 12 novembre la Guinée-Bissau à Conakry et le Maroc trois jours plus tard à Rabat pour le compte des deux dernières journées des éliminatoires de la Coupe du monde, des matches sans enjeu pour la sélection guinéenne qui a perdu tout espoir de se qualifier.

Le "Syli national" occupe la troisième place du groupe I des qualifications africaines, avec trois points, derrière le Maroc (1er, 12 pts) et la Guinée-Bissau (2e, 4 pts), à l'issue des quatre premières journées.

