Raymond Domenech est bien placé pour décrypter la carrière de Karim Benzema. En effet, c'est lui qui a lancé le Madrilène en Bleus en mars 2007 à l'occasion du match France-Autriche (1-0, avec un but de Benzema). L'ancien technicien l'avait convoqué lors de l'Euro 2008 avant de l'écarter de sa première liste de 30 joueurs avant le Mondial 2010. Une décennie plus tard, Raymond Domenech est revenu sur l'histoire entre Karim Benzema (81 sélections et 27 buts) et les Bleus, stoppée brusquement après la révélation de "l'affaire de la sex-tape" à l'automne 2015.