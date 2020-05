Emery règle ses comptes : "Au PSG, Nasser m'a protégé, à Arsenal ils ne savaient pas le faire"

Dans un entretien accordé au Daily Mail et au Guardian, Unai Emery est revenu sur son aventure compliquée à Arsenal. Le tacticien a notamment confié qu'il ne se sentait pas protégé par son board, ce qui n'était pas le cas lors de son passage au PSG.

On peut ressentir une certaine amertume dans les propos d'Unai Emery. Six mois après son départ d'Arsenal, l'entraîneur espagnol est revenu sur son expérience à Londres et a réglé quelques comptes avec ses anciens dirigeants. "Au PSG, Nasser al-Khelaifi m'a protégé dans le vestiaire et en public. À Arsenal, ils ne savaient pas le faire, peut-être parce qu'ils venaient de l'ère Wenger qui a tout fait. Ils disaient : 'Nous sommes avec toi' mais devant les fans et le vestiaire, ils ne me protégeaient pas. La vérité est que je me sentais seul" a confié le Basque au Daily Mail et au Guardian samedi.

Mais Unai Emery en a profité pour faire d'autres révélations. L'entraîneur a notamment avoué que Nicolas Pépé n'était pas son premier choix : "J'étais plutôt favorable à faire venir quelqu'un qui connaissait bien le championnat anglais, afin qu'il n'ait pas besoin d'une période d'adaptation. J'ai parlé à Wilfried Zaha (...) Il voulait venir mais le club a décidé que Pépé était plus jeune, qu'il était un joueur d'avenir."

