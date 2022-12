Le point sur Endrick

Via son profil Twitter, Fabrizio Romano a fait le point sur les négociations pour Endrick. Selon le journaliste, un accord verbal a été trouvé avec le Real Madrid en vue de juillet 2024. Le montant : 60 millions d'euros + 12 millions de bonus. La signature des documents devrait intervenir rapidement.

Notre avis : Le Real semble avoir bouclé ce gros coup. Il ne manque plus que les formalités.

Maçon quitte l'ASSE pour le Paris FC

La nouvelle est officielle depuis jeudi soir : Yvann Maçon quitte l'ASSE pour le Paris FC en prêt sans option d'achat. "Rejoindre le Paris FC, c’est d’abord un choix sportif. C’est un club que je suis depuis plusieurs années. Le projet est très intéressant. J’ai eu le directeur sportif, Frédéric Hébert au téléphone. Son discours m’a convaincu. J’arrive ici avec l’ambition de faire une bonne seconde partie de saison avec mes nouveaux coéquipiers", a-t-il confié.

Notre avis : Une belle pioche pour le Paris FC.

Barella se voit encore à l'Inter en 2026...

Annoncé comme le capitaine de demain à l'Inter Milan, Nicolò Barella a assuré qu'il s'imaginait encore longtemps en Lombardie. "Si je m'imagine au prochain Mondial avec l'Italie en tant que joueur de l'Inter ? Déjà, il faut qu'on se qualifie, mais oui. Je me vois sur le terrain en 2026 avec le maillot de l'Inter", a assuré le milieu de terrain italien à La Gazzetta dello Sport.

Notre avis : Barella est l'un des chouchous des tifosi. Et lui semble réellement heureux à l'Inter. Pourquoi se séparer ?

...et évoque l'avenir de Skriniar

Toujours dans cet entretien, l'international italien est revenu sur le futur de son coéquipier Milan Skriniar, qui intéresse le PSG. "Je ne me suis jamais permis de lui donner des conseils, a-t-il réagi. Chacun fait ses choix et puis, à la fin de la carrière, on voit s'ils ont été bons ou non. J'espère qu'il va rester, c'est évident, car il est incroyablement fort et je le considère comme un frère."

OM : Malinovskyi devrait quitter l'Atalanta

Pisté par l'OM l'été dernier, Ruslan Malinovskyi est bien sur le mercato. Selon les informations de La Gazzetta dello Sport, l'Atalanta Bergame espère récupérer une jolie somme pour pouvoir intervenir sur le marché des transferts en janvier. Le club olympien pourrait donc réactiver cette piste.

Notre avis : La Dea devrait demander une vingtaine de millions. De trop pour l'OM ?

