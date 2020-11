Chaos à l'Olympiakos. Trois joueurs du club grec, dont Ruben Semedo, risquent une grosse amende pour avoir pris part dans la nuit de dimanche à lundi à une fête malgré les restrictions liées au coronavirus. Le club engagé en Ligue des champions a " condamné sans équivoque " le comportement de son défenseur Semedo et de ses deux milieux de terrain, le Serbe Lazar Randelovic et le Brésilien Bruno Felipe, qui ont participé à cette fête en compagnie d'une trentaine de personnes sur le toit-terrasse d'un hôtel d'Athènes.

"Ne pas respecter les interdictions et les règles imposées à notre équipe pour cette saison est inacceptable", a ajouté le club qui a demandé à ses joueurs de s'excuser et a promis de leur infliger une amende "maximum". La police, prévenue par un voisin, a délogé tôt lundi matin une trentaine de fêtards qui ont écopé chacun d'une amende de 300 euros pour non port du masque. Le propriétaire de l'hôtel, âgé de 24 ans, a lui été interpellé et s'est vu infliger 3.000 euros d'amende.