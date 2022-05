Libéré après la victoire en Ligue des champions, Karim Benzema a tenu à dissiper tous les malentendus nés des péripéties autour de la prolongation du contrat parisien de Kylian Mbappé, désormais lié au PSG jusqu'en 2025. Interrogé par Téléffot dimanche, KB9 n'a pas caché une pointe de déception de ne pas le voir revêtir la tunique immaculée à ses côtés, mais l'ancien Lyonnais a répudié toutes les rumeurs faisant état d'une relation raffraîchie entre les deux internationaux français.

Attendu demain (lundi) au rassemblement des Bleus en vue de préparer les quatre rencontres en Ligue des Nations prévues en juin, Benzema s'est fendu d'une sortie rassurante au micro de Téléfoot. L'attaquant du Real Madrid, meilleur buteur de la Ligue des champions (15 buts) a joué les pompiers de service et dissipé quelques nuages : "J'aurais aimé qu'il puisse réaliser son rêve et de jouer au Real Madrid, ensemble, a-t-il confié. Il a choisi le PSG, il faut respecter. Il est jeune, il a beaucoup de responsabilités sur lui".

Le grand favori du prochain Ballon d'or préfère se focaliser sur leur entente chez les Bleus, parce que oui, ils partageront la même scène sous la tunique bleue. "C'est son choix, a-t-il répété. C'est un joueur du PSG mais on prendra plaisir à jouer ensemble en sélection. Chacun fait ses choix. Après le Real Madrid, c'est le Real Madrid. Je ne suis pas déçu, je suis content et j'espère qu'il fera de bonnes choses. On est de bons potes, ça n'aura pas de conséquences sur notre relation". Polémique enterrée, place à la vérité du terrain, celle qui sied à ravir au numéro 19 des Bleus.

