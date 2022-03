Une porte s'est ouverte et c'est Olivier Giroud qui s'y engouffre. Avec le forfait de Karim Benzema annoncé ce samedi matin par le Real Madrid, Didier Deschamps devait trouver une alternative en attaque pour affronter la Côte d'Ivoire (25 mars) à Marseille et l'Afrique du Sud (29 mars à Lille).. Il a appelé Olivier Giroud, brillant avec l'AC Milan depuis le début de saison et surtout depuis le début de l'année. Auteur de 11 buts toutes compétitions confondues en 2021/2022, Giroud (110 sélections, 46 buts) n'avait plus été appelé depuis l'Euro et la défaite en huitièmes de finale face à la Suisse.

On avait presque fini par penser que l'histoire d'Olivier Giroud en équipe de France était terminée. Après un Euro où il n'avait joué que 40 minutes, le deuxième meilleur buteur de l'histoire des Bleus n'avait pas été appelé pour les matches de reprise début septembre. Par la suite, il avait fait part de ses états d'âme dans la presse. Didier Deschamps assurait que le sportif était la seule raison de ses absences, il a tenu parole en le rappelant au moment où Karim Benzema, touché au mollet et forfait face au Barça et avec les Bleus, n'est plus là. Les deux sont décidément liés en équipe de France, qu'ils le veuillent ou non.

Alors qu'il brille avec Milan en Serie A, Giroud voyait liste après liste d'autres lui être préférés. Cet appel prouve qu'il n'était, dans l'esprit de "DD", pas loin dans la hiérarchie. Face à la Côte d'Ivoire et à l'Afrique du Sud, Giroud, 46 buts en équipe de France, aura deux occasions, s'il joue, de se rapprocher de Thierry Henry et de son record de 51 buts avec le maillot de la sélection nationale. Sa dernière réalisation internationale remonte à un doublé face à la Bulgarie en préparation à l'Euro, le 8 juin 2021. Pour rappel, Deschamps a appelé Wissam Ben Yedder, Kingsley Coman, Moussa Diaby, Antoine Griezmann, Kylian Mbappé, Christopher Nkunku et donc désormais Olivier Giroud pour ces deux rencontres de fin mars.

