Figurer dans la dernière liste avant une grande compétition ne donne aucun blanc-seing. Parce que les circonstances, entre états de forme et performances globales, dessinent des dynamiques qui fluctuent. Mais les changements restent, généralement, marginaux et souvent contraints par des blessures. Entre mars et mai 2018 ou 2021, Didier Deschamps n'avait opéré que cinq changements entre ses listes de mars puis celle de la Coupe du monde et de l'Euro. Pour ces deux campagnes, les blessures de Laurent Koscielny, Anthony Martial et Ferland Mendy avaient obligé Deschamps à retoucher son groupe.

Cette fois, il y a fort à parier que la liste pour le Qatar n'aura pas grand-chose à voir avec celle de septembre. Parmi ces 23-là, combien défendront le titre de champion du monde ? Personne ne le sait mais l'avalanche de blessés a offert des opportunités en même temps qu'elle restreint les ambitions des pensionnaires du château en cette rentrée si particulière. Si les absents ont toujours tort, la très grande majorité des éclopés d'aujourd'hui (Pogba, Kanté, Lloris, Kimpembe, Benzema, les frères Hernandez, Coman) n'ont aucun souci à se faire quant à leur présence à la Coupe du monde, à condition qu'ils retrouvent tous leurs moyens physiques.

Ad

Coupe du monde : Quel avenir pour les 23 de septembre ? Crédit: Eurosport

Ligue des Nations Tchouameni… et qui ? Au milieu, Deschamps cherche son duo IL Y A UNE HEURE

Ils seront au Qatar

Mike Maignan, Jules Koundé, Benjamin Pavard, Raphaël Varane, Aurélien Tchouaméni, Antoine Griezmann, Kylian Mbappé

Parmi ceux qui défendront le maillot bleu face à l'Autriche et au Danemark, seuls sept Bleus sont, sauf cataclysme, assurés de s'envoler pour Doha. Certains sont des cadres, même si leur nombre est réduit à la portion congrue en ce mois de septembre, les autres n'ont pas mis longtemps à s'imposer dans le groupe. Six d'entre eux ont déjà disputé au moins une compétition internationale et si ce n'est pas encore le cas de Tchouaméni, le niveau affiché par le Madrilène en club et en sélection depuis un an ne laisse aucun doute sur sa présence à Doha. Pour les autres, leur antériorité dans le groupe les protège d'un vent contraire.

Jules Koundé lors de France-Danemark Crédit: Getty Images

Ils sont en ballottage favorable

Alphonse Areola, Jonathan Clauss, William Saliba, Christopher Nkunku, Ousmane Dembélé, Mattéo Guendouzi

A priori, eux, ne sont pas là par défaut. Et même si l'épidémie de blessures n'avait pas touché les Bleus, ils auraient été de cette rentrée internationale. Clauss et Nkunku enchaînent leur troisième rassemblement consécutif, il faut croire qu'ils ont donné satisfaction à Deschamps. Et même si le Marseillais s'est un peu essoufflé la semaine dernière, leur saison en club justifie le choix de DD. Tant que son corps le laisse en paix et qu'il continue de planer à Barcelone, Ousmane Dembélé n'a pas beaucoup de souci à se faire. Tout comme William Saliba, excellent en Premier League, et Mattéo Guendouzi, désormais bien installés en Bleu au poste de doublure.

Ousmane Dembélé (France) au Kazakhstan Crédit: Getty Images

Du 50-50

Ferland Mendy, Dayot Upamecano, Eduardo Camavinga, Youssouf Fofana, Randal Kolo Muani

Pas certains que ces cinq-là aient totalement leur destin entre leurs pieds. Si Paul Pogba, N'Golo Kanté et Adrien Rabiot retrouvent l'intégralité de leurs moyens physiques en novembre, Youssouf Fofana et Eduardo Camavinga, tous deux performants en club, se disputeront la dernière place au milieu. La marge de manœuvre de Ferland Mendy semble un peu moins étroite puisqu'il a été préféré à Lucas Digne dans la liste initiale de septembre. Mais le latéral d'Aston Villa a souvent donné satisfaction en équipe de France et l'écart reste infime. Dayot Upamecano cultive, lui, le paradoxe d'être incontournable au Bayern et si fébrile en Bleu. Mais Deschamps l'a rappelé pour la première fois depuis novembre dernier. Les blessures en défense centrale l'y ont sans doute aidé… Randal Kolo Muani, lui, joue sans doute sa place avec Wissam Ben Yedder. Le mauvais début de saison du Monégasque lui offre une opportunité en or de briller et de semer la concurrence. Mais qu'en sera-t-il dans deux mois si WBY se réveille ?

Eduardo Camavinga qui soulève la Ligue des champions en mai dernier Crédit: Eurosport

A moins d'un miracle…

Benoît Badiashile, Adrien Truffert, Jordan Veretout, Alban Lafont

Ces cinq-là ne doivent leur présence dans la liste qu'à la multiplication de défections. Si tout le monde est sur le pont en novembre, ils regarderont la Coupe du monde depuis leur canapé. Jordan Veretout et Adrien Truffert partent d'encore plus loin puisqu'il a fallu un double forfait (Rabiot et Kamara pour Veretout, T.Hernandez et Digne pour Truffert) pour les voir intégrer les A. Les mêmes circonstances un peu exceptionnelles (forfait de L.Hernandez, Kimpembe et Lloris) ont accompagné les convocations de Badiashile et Lafont. Alors, à moins d'un miracle en novembre (ou de performances gigantesques lors de ce rassemblement puis en club), la défense du titre se fera sans eux.

Adrien Truffert lors du match opposant Lens à Rennes, le 27 août 2022 Crédit: Getty Images

Un cas unique : La porte est ouverte mais…

Olivier Giroud

Un cas unique. Son statut de champion du monde et deuxième meilleur buteur de l'histoire des Bleus combiné à sa présence dans la liste de septembre devraient lui assurer une place pour Doha. Mais sa situation est beaucoup plus complexe. Désigné comme le principal coupable de l'Euro 2021 par son sélectionneur, Giroud n'est revenu dans le groupe qu'à la faveur des blessures de Karim Benzema en mars et en septembre. Alors si le Madrilène est sur pied en novembre, quel avenir pour Giroud ? A priori, DD s'en passera mais le Milanais, jusqu'à preuve du contraire, reste le deuxième meilleur avant-centre des Bleus, très loin devant la concurrence. Alors…

Olivier Giroud avec les Bleus face à l'Afrique du Sud Crédit: Getty Images

Ligue des Nations La pire rentrée imaginable IL Y A 13 HEURES