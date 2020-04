Le championnat néerlandais ne reprendra pas : le classement reste figé et l'Ajax n'est pas champion

EREDIVISIE - Le conseil d'administration de la KNVB, fédération néerlandaise, a décidé vendredi que l'Eredivise ne reprendra pas. Les dix-huits clubs qui constituaient le championnat seront les mêmes l'an prochain : il n'y aura ni relégués ni promus. L'Ajax Amsterdam, actuellement leader, ne sera pas sacré champion.

C’est une décision inédite que vient de prendre la KNVB. Pour la première fois depuis 1945, il n’y aura pas de champion d’Eredivise à l’issue de la saison. L’Ajax Amsterdam, leader du championnat avant que la compétition ne soit suspendue, ne sera pas sacré pour la 35e fois de son histoire. Les hommes d’Erik Ten Hag seront tout de même directement qualifiés pour les phases de poule de la prochaine Ligue des champions.

Pas de relégués, pas de promus

Cette décision de la KNVB est lourde de conséquence pour le bas de tableau. Ado Den Haag et RKC Waalwijk, respectivement 17e et 18e d’Eredivise et donc virtuellement relégables, ne descendront pas. Le bonheur de ces deux clubs fait donc le malheur des deux premiers d’Eerste Divisie, le SC Cambuur et De Graafschap, qui ne seront donc pas promus. Voici un récapitulatif des différentes qualifications pour les prochaines compétitions européennes :

Directement qualifié pour les prochaines phases de poule de la Ligue des champions : Ajax

Directement qualifié pour les tours préliminaires de la prochaine Ligue des champions : AZ Alkmaar

Directement qualifié pour les prochaines phases de poule de l'Europa League : Feyenoord

Directement qualifié pour les tours préliminaires de la prochaine Europa League : PSV Eindhoven, Willem II

