Football

Le coup du scorpion et le but de l'année ? Ngonge (Groningue) est prétendant au titre

Cyril Ngonge a marqué un superbe but lors du choc d'Eredivisie entre Groningue et l'AZ Alkmaar. Un coup du scorpion sans forcer et tout en décontraction. Un candidat sérieux pour le prix Puskas du plus beau but de l'année.

00:00:54, il y a une heure