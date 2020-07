LIGA SMARTBANK - Polémique en Espagne. Le Deportivo La Corogne, qui devait lutter pour son maintien lors de la 42e et dernière journée de championnat lundi soir, a vu son match contre Fuenlabrada être reporté suite à plusieurs cas positifs chez les Madrilènes. La LFP et la Fédération espagnole ont eux maintenu la dernière journée, provoquant la colère de plusieurs clubs dont le Depor, relégué.

Le football espagnol se serait bien passé de la journée du lundi 20 juillet. Alors que la Liga avait terminé son championnat sans encombre, ni polémique sanitaire, dimanche soir, la deuxième division a elle rendu son verdict dans la polémique la plus totale. Cette soirée a été fatale au Deportivo La Corogne, relégué sans jouer son match contre le club madrilène de Fuenlabrada, dont plusieurs joueurs ont été testés positifs à la Covid-19.

"Après la détection, par le biais de l'application des protocoles et contrôles sanitaires anti-Covid-19 de LaLiga, de cas positifs au sein du CF Fuenlabrada, la RFEF (Fédération espagnole, NDLR) et LaLiga, dans le cadre de la Commission de suivi et en présence du CSD (Conseil supérieur des sports, NDLR), se sont mises d'accord pour reporter la rencontre entre RC Deportivo (La Corogne)-Fuenlabrada, pour cas de force majeure sanitaire", a annoncé LaLiga dans un communiqué.

Problème majeur : le reste de la 42e journée a été maintenu, ce qui a provoqué un déséquilibre sportif, dénoncé par plusieurs clubs dont La Corogne et le Rayo Vallecano, qui jouait lui les accessits pour les playoffs. "Egalement, la Commission a donné son accord pour la tenue du reste des matches de la 42e journée, considérant qu'il s'agit de la solution qui protège au mieux la santé des footballeurs et l'intégrité globale de la compétition", a ajouté LaLiga.

Un cluster à Fuenlabrada

Selon la presse espagnole, six joueurs et deux membres de l'encadrement de Fuenlabrada seraient positifs au Covid-19. Censée repartir lundi soir à Madrid, l'équipe est finalement restée à l'hôtel où elle était logée à La Corogne.

La mairie de la ville de La Corogne a publié un communiqué dans la nuit de lundi à mardi afin de condamner ce qu'il s'est passé du point de vue sanitaire. Selon la municipalité, qui va demander des comptes à LaLiga, la Fédération espagnole de football (RFEF) et au ministère des Sports, le voyage de l'équipe de Fuenlabrada n'aurait jamais dû être autorisé.

Avant cette dernière journée, Fuenlabrada occupait la sixième et dernière place donnant accès aux playoff pour déterminer la troisième équipe promue en Liga, avec Cadix et Huesca, qui ont déjà validé leur billet pour l'élite. Huitième après les autres matches de la journée, Fuenlabrada peut toujours accrocher les playoffs si l'équipe ne s'incline pas face à La Corogne. Le match sera finalement joué le 30 juillet prochain.

L'hôtel où l'équipe de Fuenlabrada était logée avant son match face au Deportivo La Corogne Crédit: Getty Images

Le Depor condamné à la 3e division avant une probable bataille juridique

La Corogne, de son côté, est finalement relégué en 3e division, après la victoire de ses concurrents directs, Albacete et Lugo, respectivement face à Cadix (1-0) et Mirandes (2-1). Le club de Galice, demi-finaliste de la Ligue des champions en 2004, était descendu en 2e division en 2018.

Proche de remonter en Liga la saison dernière, l'ancien champion d'Espagne a totalement raté sa saison, au point de ne gagner son premier match qu'au mois de décembre après le retour de Fernando Vazquez sur le banc de touche. Sous sa coupe, les coéquipiers de Claudio Beauvue ont retrouvé des couleurs, mais les trois défaites concédées lors des trois dernières rencontres ont remis le "SuperDepor" dans la zone rouge à une journée de la fin. Cette fin de saison ratée lui a été fatale.

Fernando Simon, son président, a annoncé en conférence de presse lundi aux alentours de minuit que le Depor ferait tout son possible au niveau juridique pour ne pas descendre. Au nom de l'équité sportive, le dirigeant a publiquement demandé à ce que la 42e journée de championnat soit rejouée. Si la descente du Depor est confirmée, cela marquerait sa disparation du monde professionnel pour au moins une année.

Avec AFP

