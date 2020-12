L’attente a été longue. La coupure, réelle. Depuis, c’est un long tunnel de foot, mettant à mal les corps des joueurs mais aussi les hiérarchies bien établies dans les quatre championnats majeurs européens (Premier League, Liga, Serie A et Bundesliga). Mi-mars, le Covid-19 a mis à l’arrêt tout le monde l’espace de trois longs mois.

Le 16 mai, la Bundesliga entamait la reprise pour terminer son championnat 2019-2020. Le fameux "restart" a aussi eu lieu en Angleterre, en Espagne et en Italie. Résultat ? Des sacres annoncés (Bayern Munich, Liverpool) et d’autres arrachés de haute lutte (Real Madrid, Juventus Turin).

Mais la coupure estivale aura été minimale, pour ne pas dire inexistante. Et si la saison 2020-2021 avait réellement démarré lors du restart ? Force est de constater que certaines équipes ont surfé sur des dynamiques incroyables démarrées à ce fameux "restart". Zoom, championnat par championnat.

Six équipes en quatre points. Peut-on mieux résumer l’incroyable densité de la Premier League ? De Southampton, sixième de ce classement fictif, à Tottenham, les géants anglais se tiennent en un mouchoir de poche. Malgré un relâchement certain après l’acquisition de son titre, Liverpool a su redémarrer sa saison tambour battant pour coller aux basques de Spurs qui continuent de surfer sur une dynamique ultra-positive.

A noter que malgré les échecs récents, et à la faveur d’un restart canon, Manchester United pourrait dominer ce classement en cas de victoire lors son match en retard face à Burnley. Quant à Arsenal…

"Pour le Real et pour Zidane, ça sera encore les montagnes russes cette saison"

Il y l’AC Milan et le reste de l’Italie. A la faveur d’un Zlatan Ibrahimovic XXL depuis le restart et d’un début de saison très réussi, les Milanais retrouvent des hauteurs qu’ils n’ont plus connu depuis de longues années. Depuis le restart, les coéquipiers de Théo Hernandez présentent un bilan ahurissant : 22 matches, 56 points récoltés sur 66 possibles. Malgré un restart très réussi, l’Atalanta Bergame a quelque peu ralenti la cadence depuis.