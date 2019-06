Les Etats-Unis se qualifient sans trembler. Après leur démonstration face à la Thaïlande (13-0) lors de leur premier match, les tenantes du titre ont une nouvelle fois dominé les débats de la tête et des épaules face au Chili (3-0) grâce à un doublé de Carli Lloyd et un but de Julie Ertz. Avec une différence de but nettement favorable (+16), les Américaines reprennent la tête du groupe F devant la Suède qu'elles joueront jeudi au Havre. Le Chili affrontera la Thaïlande le même jour à Rennes avec encore une petite chance d'accrocher une place parmi les meilleurs troisièmes.

