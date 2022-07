On l'a vu sur les marches de l'Elysée, dans les tribunes du Mondial 2018, ramasseur de balle au Parc des Princes, en costume aux cérémonies des trophées UNFP ou encore sur les photos de présentation de son frère à son arrivée au PSG. Il n'a pas encore 16 ans. Mais les amateurs du ballon rond en France connaissent déjà son visage. Et son nom bien sûr car on n'est pas le petit frère d'un des meilleurs joueurs du monde, si ce n'est le meilleur, sans attirer les regards. Encore adolescent, Ethan Mbappé est ainsi habitué à se retrouver sous le feu des projecteurs. Et à intriguer.

Le petit frère de Kylian voit régulièrement son nom cité dans la presse. Et suscite déjà l'intérêt du grand public. A tel point qu'Ethan a déjà signé son premier contrat d'équipementier avec Nike en mai dernier, quelques mois après s'être engagé en tant qu'aspirant jusqu'en 2024 au PSG , où il évolue avec les U17. Mais qui est-il vraiment ? Comment vit-il cette pression qui peut être pesante ? Quel type de footballeur est-il ? Et quel est son potentiel ? On a essayé d'y voir un peu plus clair avec des membres du milieu, qui l'ont vu évoluer ces derniers mois.

Un joueur "posé et avec une vraie personnalité"

Sur le plan psychologique déjà, Ethan Mbappé semble assez bien réussir à gérer cette pression générée par son nom. Apprécié au PSG pour sa mentalité, il parvient à garder les pieds sur terre. "C'est un gamin équilibré, bien éduqué qui est respectueux même s'il est forcément dans l'ombre de son frère aujourd'hui, ce qui n'est pas facile pour lui, nous confie Laurent Glaize, ancien recruteur de Malherbe et proche de la famille Mbappé. Mais je le trouve posé et avec une vraie personnalité. En regardant ça de loin sans être tous les jours dans la famille, je trouve qu'il gère plutôt bien cette pression. Il ne se prend pas pour un autre même si on lui demande déjà des autographes plus pour son nom que pour ce qu'il a fait car il est encore très jeune. Mais sa chance, c'est d'être bien entouré."

Et le jeu dans tout cela ? Né en décembre 2005, Ethan Mbappé a été surclassé cette saison chez les U17 du PSG, qui ont dominé largement le groupe A avant de chuter en demi-finale lors des playoffs. Si son staff loue son intelligence et sa lecture du jeu, Ethan Mbappé ne doit cependant surtout pas être comparé avec son illustre frère. Déjà, il est gaucher. Mais ce n'est pas la seule raison. "Ce serait la pire des choses. Ce n'est pas du tout le même profil que Kylian", prévient Laurent Glaize. "Ce n'est pas la même technique. Ethan est plus un joueur de jeu. Kylian est plus un joueur de percussion, de rupture. Il va très vite. C'est un vrai offensif. Alors qu'Ethan a le profil pour jouer plus bas au cœur du jeu." Si Kylian Mbappé s'est vite épanoui dans le secteur offensif, son petit frère évolue lui ainsi plus bas sur le terrain.

Ethan Mbappé avec son frère Kylian lors des célébrations du titre de champion de France 2022 Crédit: Imago

Pour l'avoir vu récemment, il a une très bonne lecture de jeu

"Pour l'avoir vu récemment, il a une très bonne lecture de jeu. Et joue juste", apprécie Laurent Glaize. "Il a une bonne passe et possède une bonne technique". Membre du staff du Havre cette saison en U17, Abasse Ba, qui a pu l'observer à deux reprises, trace le même sillon : "C'est un garçon qui a une relation intéressante avec le ballon, nous confie l'ancien défenseur, qui a quitté Le Havre cet été. Il possède une capacité à éliminer et à gagner ses un-contre-un. Il est doué dans les petits espaces. Je trouve qu'il a aussi une vision de jeu intéressante. Sur ce match aller, il avait réussi à trouver deux trois passes qu'on n'attendait pas". Milieu central qui peut avoir le profil pour jouer sentinelle dans un 4-3-3, le frère du champion du monde 2018, sélectionné pour un stage avec l’équipe de France des moins de 16 ans en décembre dernier , dispose des atouts pour peser au cœur du jeu., apprécie Laurent Glaize. "". Membre du staff du Havre cette saison en U17, Abasse Ba, qui a pu l'observer à deux reprises, trace le même sillon : ", nous confie l'ancien défenseur, qui a quitté Le Havre cet été.".

Sa technique et sa capacité à bonifier le ballon reviennent régulièrement quand on se penche sur son profil footballistique. "Je l'ai trouvé intéressant sur ses prises de balles qui étaient orientées vers l'avant, complète encore Abasse Ba. Entre l'aller et le retour, j'ai eu l'impression qu'il avait progressé. Il avait toujours cette intention de se déplacer dans les espaces vides, qui est un signe d'intelligence de jeu. Mais c'est un joueur encore perfectible." En toute logique. Ethan Mbappé n'ayant pas encore 16 ans.

Son avenir ?

Entre son jeu de tête, son aptitude à reproduire les efforts défensifs, le gaucher peut encore passer de nombreux paliers. "Il ne faut pas oublier qu'il est en plein développement athlétique, souligne Laurent Glaize. Il va se 'remplir' car il n'est pas en phase de musculation mais de croissance. Il va alors pouvoir travailler sa force, sa musculature, ses appuis. Mais je le vois bien évoluer. Quand on a 15 ans et que l'on joue avec des U17, il y a quand même une différence athlétique de deux ans de temps en temps. Or à cet âge-là, deux ans, c'est beaucoup. Il a un réel talent, mais pas le même que son frère."

Du talent donc. Mais à quel point ? Une question s'impose forcément à ce moment-là : peut-il marcher dans les traces de son frère et rejoindre le monde professionnel ? "On peut commencer à se projeter à cet âge. Et pour moi, Ethan a aujourd'hui le potentiel pour être un joueur professionnel, estime Laurent Glaize. Reste à savoir à quel niveau. Mais ça, personne ne peut le prédire. Il joue pour les autres, et c'est important dans le football moderne d'avoir des joueurs de jeu. Il faut qu'il se préserve, mais son entourage est là pour ça". Et à son âge, c'est même le plus important.

Ethan Mbappé avec le PSG à l'été 2021 Crédit: Imago

