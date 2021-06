Cinq ans. C'est le temps qu'il a fallu à Adrien Rabiot pour découvrir enfin une grande compétition internationale avec le maillot bleu. En 2016, pourtant, il en était tout près. Dans la liste des réservistes, il voyait son horizon dégagé. Mais entre communication maladroite, après un déplacement en Bulgarie ("c'était assez dur parce qu'il faisait froid et j'avais peur de me blesser"), et son refus d'être "suppléant" (pour éviter la répétition) en 2018, il ne s'est pas facilité la tâche.

Mais aujourd'hui, tout cela semble bien loin. En dix mois, tout a basculé. En trois temps exactement : son retour inattendu fin août 2020, sa masterclass de Lisbonne dans le match le plus relevé des Bleus depuis 2018 et ce mardi en Allemagne. Un grand vertige qui l'a définitivement installé comme le successeur de Blaise Matuidi au milieu des champions du monde avec le même degré d'exigence et la même discipline. C'est comme si, désormais, il faisait partie des meubles.

Qui a dit que Rabiot n'était pas un guerrier ?

Si son match réussi à Lisbonne avait rappelé qu'il était sans doute techniquement mieux armé que Matuidi pour occuper le flanc gauche, la bataille de Munich a levé le doute entretenu par son allure gracieuse : Rabiot reste un grand combattant. "Cette solidarité, cet état d'esprit c'était important pour bien commencer le tournoi tout de suite dans le bain, a-t-il confié après la rencontre. C'était un match difficile, on a souffert aussi, par moments, mais on a montré vraiment une grande envie, une grande détermination."

Ce "combat des titans", comme l'a défini Didier Deschamps, a fait sauter le dernier verrou autour de celui qu'on surnommait le Duc de Paris et valser cette image du garçon propret. Bien sûr, c'est aussi son intelligence de placement qui lui a permis de récupérer tout un tas de ballons chauds mardi. Mais il a aussi mis la semelle face des Allemands venus pour en découdre. "Paul et Adrien sont deux milieux complets même si je ne peux pas les dissocier du petit 'NG' (ndlr : N'Golo Kanté), a salué Didier Deschamps après la rencontre. Ils ont cette capacité à bien défendre, à garder le ballon, à se projeter avec beaucoup de volume, ils ont de la complémentarité. Aujourd'hui, on l'a vu plus dans le domaine défensif mais ça permet à l'équipe d'avoir un bon équilibre."

Adrien Rabiot stoppe Leroy Sané durant France - Allemagne Crédit: Getty Images

Rabiot garant de l'équilibre ? Pour un peu, on croirait Didier Deschamps parler de son plus fidèle soldat, Blaise Matuidi. Mais le Turinois épouse les contours du costume désormais. Son transfert en Italie l'a fait grandir, et Rabiot a désormais le cuir épais. "Il a toujours eu cette technique mais aujourd’hui dans le volume, l’agressivité, les duels, il s'impose", se félicitait déjà son sélectionneur en novembre dernier. Rabiot ajoute sa plus-value : son aisance balle au pied, sa virtuosité dans les sorties de balle et les espaces réduits.

Mardi, il a accompagné chaque contre et fut à l'initiative de bon nombre d'entre eux. Et même parfois à la conclusion même si plutôt que de heurter le poteau, il aurait dû servir Antoine Griezmann dans l'axe peu après le retour des vestiaires. Alors que la préparation laissait entrevoir une montée en puissance de Corentin Tolisso, et que la place de Rabiot dans le onze ne semblait plus tenir qu'à un fil, l'ancien Parisien a ramené tout le monde à la raison. Désormais, il n'y a plus aucun motif de douter de l'ancien Parisien.

