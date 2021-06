Ils n'étaient pas habitués à ça. Et ne l'imaginaient pas. Mais c'est arrivé. Lundi à Bucarest, les Bleus ont laissé leurs rêves de doublé sur la pelouse de l'Arena Nationala. Les champions du monde sont tombés d'extrêmement haut. Sortis par la Suisse, qui n'avait plus vu l'horizon des quarts de finale depuis 1954 et après avoir mené 3-1 à une dizaine de minutes de la fin, les hommes de Didier Deschamps se sont violemment ramassés, tête la première. Raphaël Varane, qui avait manqué l'aventure hexagonale il y a cinq ans en raison d'une blessure, nourrissait de grandes ambitions lors de cet Euro. Comme ses partenaires, il dormira mal lundi soir.

"C'est évidemment une énorme déception, a-t-il lancé au micro de TF1. On a été à réaction, on a manqué notre première mi-temps. Il nous a manqué de tout. Et sur cette deuxième mi-temps, on réussit à réagir. Ensuite, on laisse trop d'espaces et donc ils sont revenus dans le match alors qu'on avait deux buts d'avance. On a mal géré les temps forts et les temps faibles."

Euro 2020 L'antisèche : Immense soirée, monumental fiasco IL Y A UNE HEURE

Pourtant, au retour des vestiaires, la machine semblait avoir retrouvé de l'allant. "On a parlé dans le vestiaire (de la première période). Il y avait beaucoup de frustration par rapport à ce qu'on voulait faire et ce qu'on était en train de faire. Il y a eu du positif en deuxième mi-temps mais ça n'a pas suffi", a-t-il reconnu.

C'est douloureux

Comment les Bleus, machine à tenir le score, à maîtriser les événements et étouffer son adversaire (demandez donc aux Allemands) sont tombés aussi bas ? Hugo Lloris n'avait pas les mots au sortir du terrain. "Le regret qu'on peut avoir c'est qu'en menant 3-1, ces dernières années, on était capable de fermer la boutique. Ce 3-2 a relancé les Suisses. Et ce but à la dernière minute du temps réglementaire nous fait très mal."

"On doit certainement mieux gérer le match", a répété le capitaine des Bleus quelques secondes plus tard, comme pour exorciser la déception. Il n'a pas fait usage du terme "échec" mais c'est tout comme. "Comme on est l'équipe de France, champions du monde en titre, se faire éliminer en huitièmes de finale, ce n'est pas bon comme résultat. Tout le monde attendait plus, nous les premiers. Il faudra digérer cette déception. C'est douloureux. Encore plus après une séance de tirs au but où ça devient de la loterie."

Raphaël Varane n'a pas dit autre chose, au sujet du dénouement de cette incroyable soirée roumaine : "Les tirs au but, c'est la loterie." Le défenseur du Real Madrid a également essayé de voir plus loin. Si tant est que ce soit possible après une désillusion comme celle-là : "On a un bon groupe, il y a une bonne mentalité. On va analyser, garder la tête haute. Malheureusement l'Euro s'arrête pour nous. A chaud, c'est compliqué, c'est un moment difficile. Mais Il faut penser à nos prochains objectifs" Le prochain objectif, c'est le Qatar. C'est loin. Et l'on ne parle pas des kilomètres qui séparent les Bleus de l'émirat.

Euro 2020 Les notes des Bleus : Une défense en plein naufrage, un Mbappé en plein cauchemar IL Y A UNE HEURE