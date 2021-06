Gelson Fernandes connaît parfaitement la France et la Suisse. Le milieu de terrain a porté à 67 reprises le maillot de la Nati. Sélectionné lors de trois Coupes du monde (2010, 2014, 2018) et deux Euros (2008, 2016), il possède une carte de visite d'une rare longévité dans le football helvète et reste à ce jour le héros de l'un des plus beaux exploits de son histoire, la victoire au Mondial 2010 face aux futurs champions du monde espagnols dont il fut l'unique buteur.

Ancien milieu des Verts et du Stade Rennais, Gelson Fernandes a un lien particulier avec la France et il fut des deux dernières confrontations face aux Bleus en 2014 au Brésil (défaite 2-5) et lors de l'Euro 2016 (0-0). Son regard sur le 8e de finale qui opposera les deux nations est forcément riche en enseignements.

Gelson Ferandes et Moussa Sissoko lors de France - Suisse à l'Euro 2016 Crédit: Getty Images

Comment jugez-vous le début d'Euro de la Suisse, troisième du groupe A ?

G.F. : On a eu un début poussif, compliqué face au Pays de Galles (1-1). Les mecs ont fait un bon match mais on n'a pas su gagner. Sur le deuxième match, l'Italie nous a surclassés (3-0). On a beaucoup de joueurs qui ont peu joué dans leur championnat et il est donc normal qu'ils observent une période pour monter en puissance. La Suisse monte crescendo. Désormais, elle est prête.

Quelles individualités vous ont marqué ?

G.S. : Xherdan Shaqiri a fait un super troisième match, Haris Seferovic est intéressant. Je tiens aussi à saluer Breel Embolo qui a fait un très bon tournoi. Après, Granit Xhaka c'est le patron, et Manuel Akanji, c'est très solide derrière. La Suisse est finalement une équipe assez homogène. Ce qui est important pour nous face aux Bleus, c'est d'avoir le courage nécessaire. C'est fondamental et c'est même la clé de ce 8e de finale.

Dans quel domaine la Suisse peut-elle poser des problèmes aux Bleus ?

G.F. : Dans le domaine tactique. On ne le sait pas mais la Suisse est capable de tenir le ballon, de le faire courir et même face à de grandes nations. On a de bons joueurs, très techniques. L'équipe manque simplement un peu de percussion. Les Bleus peuvent aussi être mis en difficulté parce que derrière, la Suisse dégage beaucoup de calme et de sérénité.

Xherdan Shaqiri (Suisse), buteur face à la Turquie Crédit: Getty Images

Vous avez croisé la route des Bleus à la Coupe du monde 2014 et à l'Euro 2016. Que pensez-vous de ces Bleus version 2021 ?

G.F. : Cette équipe-là est ultra complète. En 2016, les Bleus étaient déjà très bons mais là...ils sont encore plus forts. Le niveau technique est incroyable.

A combien estimez-vous les chances de qualification de la Suisse ?

G.F. : Attention, on est un petit pays mais on est là. Souvenez-vous du 8e de finale de Coupe du monde en 2014. L'Argentine nous élimine en marquant à la 118e minute… Les gars ont un vécu quand même. Xhaka, Shaqiri, Rodriguez : ils étaient déjà tous là. La France est favorite, bien sûr, mais on a nos chances, on a un vrai coup à jouer. Je dirai que c'est du 60-40 pour la France. Je peux vous dire qu'on n'a pas peur.

