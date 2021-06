C'est une photo toujours extrêmement riche d'enseignements. Avant chaque grande compétition, l'équipe de France prend la pause et croyez-bien que rien n'est laissé au hasard. Il ne faut pas froisser les égos et figer pour le reste de la compétition les rapports de force et la hiérarchie du groupe. La règle, grosso modo : plus vous êtes proche du sélectionneur, plus votre influence est grande. Depuis l'Euro 2016, Antoine Griezmann se tient au premier rang à gauche du boss. Patrice Evra en 2016 et Blaise Matuidi en 2018, deux indispensables cadres du groupe, avaient pris place sur le côté droit. Cette année, c'est Kylian Mbappé.

La photo officielle de l'équipe de France pour l'Euro 2020 Crédit: From Official Website

KMB est incontestablement l'un des patrons de cette équipe de France sans avoir pourtant rayonné sous le maillot bleu depuis la Coupe du monde. La Russie, et notamment ses chevauchées de Kazan face à l'Argentine en 8es, l'ont mis sur orbite, comme attendu. Depuis, il stagne. Tantôt à droite, puis à gauche ou dans l'axe, Mbappé (44 sélections, 17 buts) n'a pas le même rayonnement en sélection qu'en club. Sa prise de pouvoir tarde sur le terrain pourtant, son statut a changé. Il n'est plus le phénomène de précocité, l'attraction des Bleus. Il est aujourd'hui un candidat crédible au Ballon d'or. Les six mois qui viennent de s'écouler à Paris ont encore fait gonfler sa stature.

Kylian Mbappé (France) Crédit: Getty Images

Luttes de pouvoir

Deuxième meilleur buteur de la Ligue des champions, auteur d'une soirée historique au Camp Nou en 8e, bourreau du génial Bayern Munich en quart, il n'est plus le môme que tout le monde veut voir mais la star que tout le monde attend. Problème, cette équipe de France n'est pas encore la sienne. Elle pourrait le devenir pendant cet Euro si le Parisien garde ses standards du moment. En attendant, c'est toujours Antoine Griezmann qui dirige la manœuvre et fait la pluie et le beau temps. De quoi contrarier Mbappé et ses ambitions gargantuesques ?

Mbappé et Griezmann Crédit: Getty Images

Les luttes de pouvoir ne se jouent pas que sur le terrain. Et la semaine écoulée en a donné un parfait exemple. Alors qu'Antoine Griezmann affirmait dans L'Equipe demeurer à ses yeux et à ceux du sélectionneur la solution "numéro 1" pour tirer les penalties, Mbappé s'en est ému en conférence de presse : "Pour l'instant, il n'y a pas de hiérarchie", a contredit le Parisien, candidat déclaré à l'exercice. Le ciel n'est pas toujours tout bleu entre les deux leaders offensifs de l'équipe de France, la mise au point de Mbappé l'a rappelé sans qu'on s'y attende.

"Hummels, ce n'est pas Vicaut et on craint Mbappé" : L'Allemagne a peur des Bleus

Au centre des (légères) tensions

Cette intervention surprenante intervient quelques jours seulement après sa franche explication avec Olivier Giroud. Les propos du deuxième meilleur buteur de l'histoire des Bleus ont déclenché la colère du Parisien qui ne s'en est pas caché. Invité en conférence de presse deux jours avant le début des hostilités, un timing qui dit tout de son importance dans le groupe, il n'a pas cherché à enterrer le dossier ("quand on s'est vu dans le vestiaire, il ne m'a rien dit. J'aurais préféré qu'il vienne et qu'il soit plus virulent"). "Kylian avait besoin de s'exprimer", a confié Hugo Lloris ce mercredi à propos du "petit différend" entre les deux hommes. Reste que Mbappé est au centre des (légères) tensions qui ont traversé le groupe cette semaine.

On peut y voir une façon d'affirmer son autorité, de prendre le pouvoir non pas par la force mais par un discours offensif et décomplexé. Mbappé veut des responsabilités. Il sait que le retour de Karim Benzema, dont il est proche, est un argument de plus pour lui. Les deux hommes parlent le même football et non seulement la présence du Madrilène lui donne plus de libertés dans le jeu, le réaxe légèrement et le rapproche du but mais leurs profils techniques s'accordent surtout à merveille.

Benzema et Mbappé sur Instagram Crédit: Instagram

Mbappé a avancé ses pions

C'est comme si, avec le début de l'Euro, Mbappé avait fini par placer tous ses pions. Trois ans après son acte de naissance aux yeux du monde, en Russie, il sait qu'il devra nécessairement en faire plus, quitte à bousculer les équilibres. D'abord sur la photo. Ensuite, au château. Et enfin, ce mardi, sur le terrain ?

