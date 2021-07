Ils n'ont pas que des points communs. Et ils n'étaient pas attendus au même niveau sur cet Euro. Mais Harry Kane et Kasper Dolberg ont quand même beaucoup de choses à partager. La vie des buteurs est ainsi faite. Ils sont les premiers à subir la vindicte populaire quand ils ne marquent pas. Ils sont immédiatement mis sur un piédestal quand ils retrouvent le chemin des filets. C'est une illustration de l'irrationalité du football. Le tournoi traversé jusqu'ici par l'avant-centre de l'Angleterre et celui du Danemark résume parfaitement le phénomène.

Qu'importe les galères passées quand le futur peut réserver une place en finale de l'Euro. L'Angleterre trépigne de revivre enfin ce type d'événement depuis des décennies. Le Danemark rêve d'ajouter ce chapitre à cette fabuleuse histoire qu'il écrit depuis quelques semaines. Il n'en restera qu'un. Mais les deux nations savent qu'elles auront plus que jamais besoin de l'efficacité de leurs buteurs respectifs pour parvenir à leurs fins. Elles ont surtout les meilleures raisons de croire en eux. Parce qu'ils ont chacun retrouvé leur instinct de finisseur au moment le plus crucial du tournoi.

Kane a fait grincer des dents

Des deux buteurs, un seul était pressenti pour être l'une des stars du tournoi. Harry Kane a toute la panoplie. Logique. Il a terminé meilleur buteur de la Premier League, à trois reprises, de la Coupe du monde 2018, et de la campagne de qualification pour cet Euro. Il porte le brassard de capitaine d'une sélection plus ambitieuse que jamais à l'approche du tournoi, avec la perspective de jouer la demi-finale et la finale dans son antre de Wembley. Alors les dents anglaises ont sérieusement grincé quand le serial-buteur de Tottenham est resté muet lors de ses trois premiers matches.

Kane n'a jamais douté. Quand les critiques se sont abattues sur lui, il a aussi pu compter sur le soutien indéfectible de son équipe et de son sélectionneur. "C'est notre joueur le plus important, répétait inlassablement Gareth Southgate après le triste match nul face à l'Ecosse, traversé comme un fantôme par son attaquant (0-0). Il est fondamental, non seulement pour les buts qu'il marque mais aussi pour notre jeu, dans la construction et pour tout ce qu'il apporte. Je sais qu'il y aura beaucoup de questions qui seront posées à son sujet, mais il est déjà passé par là 100 fois."

La patience a payé et le déclic est arrivé. Un coup de tête pour sceller la victoire de l'Angleterre face à l'Allemagne en 8e de finale (2-0), un doublé pour illustrer la démonstration des Three Lions contre l'Ukraine (4-0), et le buteur des Spurs s'est remis en selle au meilleur des moments. Quand tout se joue à quitte ou double. "Mes buts ? Je l'avais dit, il fallait être prêt pour les matches éliminatoires, soulignait Kane après le succès face aux Ukrainiens. Il fallait juste que tout se passe un peu mieux." Et quand ça se passe mieux pour Kane, tous les rêves sont permis pour l'Angleterre.

Dolberg, la fin des galères

Si Kane s'est fait désirer, Dolberg n'était en revanche pas vraiment attendu à pareille fête. Un peu comme le Danemark finalement. Cantonné au rôle de doublure de Yussuf Poulsen, l'attaquant niçois a traversé la phase de poules en toute discrétion, avec une petite demi-heure de temps dans le troisième match remporté face à la Russie (4-1). Un statut logique tant le placide Danois a connu une saison délicate sur la Côte d'Azur. C'est même peu de le dire tant les divers pépins ont collé à l'Aiglon comme un aimant.

Dolberg les a enchaînés. Il a d'abord été victime d'une blessure à une cheville, puis à la hanche et enfin aux adducteurs. Entre-temps, il a été mis à l'isolement après avoir été touché par la Covid-19… à deux reprises. Pour couronner le tout, l'ancien joueur de l'Ajax a vu la deuxième partie de sa saison contrariée par une crise d'appendicite. Et comme si cela ne suffisait pas, son domicile a été cambriolé et sa voiture volée… "C'est humain de douter quand on traverse de telles épreuves, avait-il reconnu. On en vient à penser que le monde entier est contre soi."

Mais la roue a fini par tourner. Poulsen forfait sur blessure, Dolberg a pleinement saisi sa chance avec un doublé en 8e de finale contre le Pays de Galles (4-0). Reconduit à la pointe de l'attaque danoise face à la République tchèque, il a contribué à la qualification de son équipe avec une nouvelle réalisation (2-1). Trois buts en deux matches, soit la moitié de son total sur l'ensemble de la saison en Ligue 1 avec Nice. "J'attendais ça, particulièrement quand j'étais sur le banc, savourait-il après la victoire face aux Gallois. Ma patience a fini par être récompensée." Comme Kane, le voilà définitivement lancé. Reste à savoir lequel des deux mettra fin au rêve de l'autre.

