Euro 2020 - Ces Bleus sont-ils invincibles ?

EURO 2020 - L'équipe de France a impressionné à l'occasion du premier match de l'Euro face à l'Allemagne (1-0). Après cette démonstration, Martin Mosnier et Maxime Dupuis se posent la question de la suite à savoir si une autre équipe peut battre ces Bleus. Et la réponse est claire : "A part une blessure, on ne voit pas". L'intégralité de l'émission est à retrouver en podcast.

00:05:49, il y a une heure