coup sur le tendon du genou", selon les mots du sélectionneur. Mais son indisponibilité pourrait s'étendre bien au-delà de cette troisième journée de la phase de groupes. Une arme en moins face aux Portugais... et pour la suite ? L'Equipe annonçait dimanche soir qu'Ousmane Dembélé était forfait pour le choc face au Portugal mercredi à l'Euro. L'issue semblait inéluctable tant Didier Deschamps ne paraissait pas optimiste en conférence de presse après le match face à la Hongrie. Sorti en fin de match, le Barcelonais avait reçu un "", selon les mots du sélectionneur. Mais son indisponibilité pourrait s'étendre bien au-delà de cette troisième journée de la phase de groupes.

Le quotidien explique lundi matin que le souci serait également musculaire, au niveau de la cuisse. Le staff des Bleus craindrait ainsi une absence de trois semaines et donc un forfait pour la suite de la compétition. C'est un coup dur alors que Dembélé, très remuant notamment face à la Bulgarie (3-0) en préparatoin, est définitivement entré dans la rotation. Première ou deuxième option offensive, il permet à la fois de reposer les cadres et d'apporter un brin de folie en fin de match, à l'image de son poteau à Budapest. Face au Portugal, et peut-être bien plus, Deschamps devra faire sans lui.

