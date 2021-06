Kingsley Coman a quitté le groupe de l'équipe de France à la mi-journée, pour y revenir bientôt. En effet, la compagne du joueur attend un heureux événement et l'attaquant du Bayern Munich a été autorisé à la rejoindre, par la Fédération Française de Football.

Didier Deschamps et la FFF ont pris cette décision en concertation avec l'UEFA et la cellule covid de l'institution continentale. "Toutes les précautions ont été prises, notamment sur le plan sanitaire", a communiqué le service de presse de la Fédération Française de Football. Sa disponibilité pour le match face à la Hongrie, samedi à 15 heures, n'est pas remise en cause. Coman n'avait pas joué face à l'Allemagne.

