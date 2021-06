La Croatie n’est pas passée loin du fiasco, mais elle a finalement limité les dégâts. Menée après un but sur penalty de l’inévitable Patrick Schick, la troupe de Zlatko Dalic a réagi sur un éclair d’Ivan Perisic en début de seconde période (1-1). Ce résultat, s’il permet aux vice-champions du monde de débloquer leur compteur, ne les avance pas beaucoup non plus. Ils joueront tout dans ce groupe D lors du dernier match face à l’Ecosse, tandis que la République Tchèque, elle, entrevoit les 8es de finale.

Mais les joueurs de Jaroslav Silhavy ont tout de même quelques regrets à l’issue de cette rencontre. Outre le fait qu’ils ont failli battre pour la première fois de leur histoire la Croatie, ils ont tenu, pendant une dizaine de minutes, leur billet pour les 8es de finale, alors qu’ils ont mené dans cette partie. Face à des Vatreni encore apathiques offensivement en première période, les tombeurs de l’Ecosse lors de la première journée ont encore fait parler leur puissance collective.

L’éclair de Perisic, et puis l’ennui

Et fait tourner en bourrique les huitièmes de finalistes de la dernière édition lors d’une première mi-temps maîtrisée. Déjà auteur d’un doublé dont une réalisation sublime sur cette même pelouse de Hampden Park à Glasgow il y a 4 jours, c’est le joueur du Bayer Leverkusen, Patrick Schick, qui a de nouveau réussi à faire la différence. Sur un duel avec Dejan Lovren dans la surface, il a reçu un coup de coude dans le nez, et obtenu un penalty après intervention du VAR. Le nez en sang, il a converti l’offrande lui-même en prenant Dominik Livakovic à contre-pied (0-1, 37e).

Ante Rebic, dans la foulée, a bazardé la plus belle opportunité des siens (39e), et il est logiquement sorti à la pause, son sélectionneur tentant de redynamiser son équipe et d’apporter plus de puissance avec l’entrée de Petkovic (46e). D’entrée de seconde période, les Croates ont surpris les Tchèques sur un coup franc au milieu joué rapidement, sur lequel Perisic s’est emparé du ballon côté gauche, avant de se jouer de Vladimir Coufal dans la surface puis d’ajuster Tomas Vaclik d’un tir du droit (1-1, 47e).

Plus conquérants, avec plusieurs belles situations (72e, 89e), les Croates ont mieux résisté aux offensives des partenaires de Tomas Soucek, avec toujours cette volonté d’attaquer à plusieurs et de dézoner si besoin, dans une seconde période qui ne restera pas dans les mémoires. Si, avec ce 4e point, la République Tchèque, qui jouera mardi à 21h face à l’Angleterre, devrait voir le tour suivant, la Croatie aura absolument besoin d’une victoire dans le même temps face à l’Ecosse pour y croire.

