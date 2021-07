Dans un stade de Wembley acquis à la cause de l'Angleterre, dimanche en finale de l'Euro, le sélectionneur italien Roberto Mancini espère que ce seront les supporters des Azzurri qui se feront entendre "à la fin". En conférence de presse, l'entraîneur de la Squadra Azzurra et son capitaine Giorgio Chiellini ont affiché leurs ambitions avant cette finale.

Mais avant toute chose, le sélectionneur italien appelle au calme de ses troupes. "On doit être tranquille, a-t-il expliqué. C'est le dernier match, si on veut s'amuser encore pendant 90 minutes, c'est demain (dimanche). Après ce sont les vacances". Même constat chez Giorgio Chiellini, qui s'attend à un match tendu : "Sans coeur chaud, tu ne survis pas à une finale à Wembley contre l'Angleterre. Mais sans la tête froide, non plus. Il y aura des moments où il faudra oser et des moments où il faudra être lucide, ce n'est pas imaginable qu'on contrôle le match pendant 90 minutes."

Admiration pour Kane, pas de peur face au physique anglais

Le défenseur de la Juventus Turin est en particulier revenu sur les forces de l'équipe anglaise, et notamment celles de leur capitaine Harry Kane, très en vue depuis trois rencontres. "Je me souviens de la première fois où j'ai joué contre Harry Kane, lors d'un match amical à Turin, j'ai été impressionné par ses multiples qualités, a reconnu le joueur de 36 ans. C'est un joueur physique mais aussi technique, il sait faire des passes décisives, marquer de la tête, tirer de loin, tirer des coups francs... Il est incroyable, je suis un grand admirateur."

Roberto Mancini a aussi parlé des Three Lions, et du déséquilibre physique qu'il pourrait y avoir dans cette rencontre. "C'est clair, physiquement, ils sont plus forts que nous, a concédé le sélectionneur de la Nazionale. Mais le football se joue balle à terre, et on espère faire mieux. Parfois, ce sont les plus petits qui gagnent, c'est déjà arrivé dans le passé". "C'est un sport collectif, a renchéri Chiellini. L'important n'est pas que Bonucci ou Chiellini gagne contre Kane ou Sterling, mais que l'Italie gagne contre l'Angleterre."

Pas de polémique au sujet d'un "avantage" pour les Anglais

Dans un stade qui sera rempli et presque entièrement acquis à la cause de la sélection de Gareth Southgate, les Italiens espèrent tout de même créer la surprise, sans polémiquer sur un "avantage" éventuel des Anglais. "Le fait de jouer à la maison aide, bien sûr, en évitant le maximum de voyages, a admis Chiellini, tout en nuançant cet avantage présumé. Mais cela a également été le cas pour nous lors des trois premiers matches. Il n'y a pas de polémique de ma part, ça va être un beau match pour tous les amateurs de foot et le meilleur gagnera."

Roberto Mancini espère quant à lui que le résultat final permettra d'entendre les fervents "ragazzi" dans les tribunes de Wembley : "Pendant le match, on doit penser à autre chose, à faire notre jeu, bien défendre. Mais on espère les entendre à la fin, les nôtres. Ce sera un grand match devant un stade plein, c'est une nouvelle merveilleuse pour les amateurs de foot."

Il reste un centimètre à franchir ensemble

En résumé, les voyants sont au vert pour l'Italie, qui profite de la tournure de cette compétition, en espérant pousser la surprise encore un peu plus loin, à l'image de son capitaine, qui vit probablement sa dernière compétition avec les maillot azzuro : "On profite de cette aventure, on sent vraiment quelque chose de différent depuis le début de cette expédition. Je le dis depuis que j'ai décidé de continuer ce cycle, on peut faire quelque chose de bien. Il reste un centimètre à franchir ensemble." (Avec AFP)

