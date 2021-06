"Si j'avais un problème, je ne me serais pas entraîné aujourd'hui". Les mots de Thomas Müller en conférence de presse ont le mérite d'être clairs. "Ma blessure à la capsule articulaire ne me gêne pas et j'ai assez d'expérience pour gérer ça. Je suis convaincu que ce ne sera pas un problème mardi", a développé l'attaquant allemand, au camp de base de sa sélection, à Herzogenaurach, en Bavière.

Touché au genou lors du deuxième match de poule contre le Portugal (4-2), Thomas Müller n'était entré qu'en deuxième période lors du dernier match contre la Hongrie (2-2). Il est avec le capitaine Manuel Neuer le seul rescapé de l'équipe qui avait battu l'Angleterre 4-1 en huitième de finale du Mondial 2010 en Afrique du Sud.

Samedi sera aussi le 25e anniversaire de la demi-finale de l'Euro 1996 remportée aux tirs au but par l'Allemagne contre l'Angleterre au stade de Wembley. L'actuel sélectionneur anglais Gareth Southgate avait manqué le tir décisif, ouvrant aux Allemands la voie de la finale et du titre. "C'est le premier tournoi dont je me souvienne", a raconté Müller, qui avait six ans à l'époque.

