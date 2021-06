Clément Lenglet fait partie de ses hommes, très nombreux dans le groupe France, qui doivent commencer à trouver le temps long. Quinze jours à aller d'hôtel en hôtel, à ne pas avoir le droit de voir du pays, à enchaîner les entraînements sous le cagnard allemand, hongrois ou roumain. Et voir, au fil de la compétition, les matches d'une vie leur passer sous le nez sans jamais jouer, ne serait-ce qu'une petite minute. Sauf que pour lui, tout pourrait changer ce lundi dans une rencontre sans filet de secours.

Si on se fie à la mise en place de veille de match, Clément Lenglet devrait débuter le 8e de finale face à la Suisse soit son premier match en grand tournoi. Faut-il être inquiet alors qu'il n'a plus disputé la moindre rencontre depuis le 16 mai, qu'il a perdu sa place de titulaire en équipe de France depuis un an et qu'il sort d'une saison bien compliquée à Barcelone ?

Des raisons objectives de douter

Il existe objectivement quelques raisons de douter. Depuis l'automne dernier, sa progression linéaire et sans accroc de Nancy à Barcelone a connu un premier coup de mou. "Le pire moment de ma carrière", nous confiait-il avant l'Euro. Avant d'ajouter comme pour nous éclairer sur son état d'esprit : "Après, c'est une saison sur huit. Une saison qui n'a pas été toute noire non plus. C'est le foot qui est comme ça. Si on est bon sur sept matches et qu'on en rate un, on ne retiendra que ça. Mais ça fait partie du foot et je l'accepte sans état d'âme ni amertume."

Lucide sur ses performances, honnête dans ses constats, Lenglet n'est pas du genre à fuir l'obstacle ni à s'inventer des excuses. Il sait mieux que quiconque que ses performances n'ont pas été à la hauteur des standards établis depuis son explosion au FC Séville. De décembre à mars notamment, il a traversé une période de turbulences unique dans sa carrière. A Turin en Ligue des champions, face au PSG en 8e de finale, à Cadix en Liga, il a accumulé les bourdes, sautes de concentration ou erreurs individuelles. Sa dynamique en sélection a suivi la même trajectoire. Appelé à succéder à Samuel Umtiti, il s'installe dans le costume de titulaire de juin à novembre 2019. Mais la crise du Covid et ses prestations en club détériorent son statut. La défaite face à la Finlande en novembre dernier (2-0) entérine son déclassement.

Pas le genre à se faire des nœuds au cerveau

Presnel Kimpembe le remplace. "Il n'y a rien à dire sur le fait que Presnel joue, soit titulaire en équipe de France et commence la compétition, nous confiait-il début juin. C'est totalement mérité." Lenglet n'a pas joué la moindre minute lors de 9 des 10 derniers matches des Bleus. Le sortir du frigo quand le gouffre se présente sous les pieds de l'équipe de France est un risque immense. Le défenseur central peut-il cogiter ? "Clément, c'est un soldat, nous assure-t-on dans son entourage. Il est positif depuis le début du tournoi et il sera prêt. C'est quelqu'un de très cartésien, très posé. Il ne se fait pas de noeud au cerveau."

Presnel Kimpembe et Clément Lenglet à Clairefontaine cette semaine Crédit: Getty Images

A l'image de sa finale de Coupe du Roi, sa fin de saison réussie a redonné de l'épaisseur à ses performances et il semble s'épanouir dans un groupe où il a trouvé sa place. A l'entraînement, le Catalan fait le job avec beaucoup d'engagement. Lenglet est-il définitivement sorti du trou noir qui l'a expédié sur le banc des Bleus ? Ce lundi, il devrait en sortir et il vaudrait mieux pour les Bleus qu'il soit passé à autre chose.

