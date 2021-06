Au Royaume-Uni, on commence à le surnommer "le joueur de tournoi", comprendre celui qui se sublime quand les choses deviennent importantes. Il faut dire qu'à Manchester, il ne brille pas par sa régularité. En équipe de France en revanche, quand l'odeur du sang chatouille les narines, quand on se rapproche du quitte ou double, Paul Pogba joue les sauveurs de la patrie en détresse.

Autant le dire tout de suite, sans un grand Pogba, on ne sait pas vraiment où en serait l'équipe de France aujourd'hui. Sans doute pas à Bucarest mais plutôt à Séville à attendre fébrilement un choc trop précoce face à la Belgique ou dans un Wembley hostile à affronter l'Angleterre. Mais la Pioche a décidé de prendre tout le monde sur son dos pour emmener ces Bleus le plus haut qu'il peut.

La Pogba-dépendance et le néant offensif des Bleus

"C'est impressionnant. Il est rayonnant, reconnaissait Jules Koundé cette semaine. On connaît la qualité du joueur, on est content de voir comment il performe avec nous. C'est un joueur clé pour cette équipe." Pour le moment, et alors que le trio d'offensifs se cherche encore, l'animation offensive tourne autour de lui. Elle se résume à sa relation avec Kylian Mbappé ou, beaucoup plus sporadiquement, avec Karim Benzema.

Impliqué sur 75% des buts

Pogba est impliqué sur 75% des buts français. En Allemagne, c'est lui qui lance Lucas Hernandez d'un extérieur du pied qui a fait basculer la rencontre. Face aux Portugais, il trouve Mbappé dans le dos de la défense sur l'action du penalty et offre une passe décisive de 40 mètres à Karim Benzema. Il fait la pluie et surtout le beau temps sur un onze qui se cherche. A cet Euro, comme depuis plusieurs années désormais, Pogba, lui, s'est trouvé.

Le souvenir frustrant de l'Euro 2016 est effacé depuis bien longtemps et sa Coupe du monde 2018 fut parfaite dans un rôle plus discret. Aujourd'hui, il prend davantage la lumière. Poussé par la pauvreté de ce qu'il se passe devant lui, le bonhomme a le sens des responsabilités. "L'évolution est venue avec encore plus de confiance du groupe, de la liberté pour m'exprimer, nous confiait-il dans le podcast FC Stream Team avant le début de l'Euro. Je suis bien avec tout le monde, heureux et je peux m'exprimer mieux sur le terrain."

Pour défendre sur des passes comme ça, c'est compliqué

Il est épanoui dans un rôle qui va comme un gant à sa personnalité solaire. Son charisme fait le reste. Il faut le voir voguer de groupe en groupe à l'entraînement. Faire le lien entre les générations et les attaquants (Mbappé et Griezmann par exemple). Mercredi, avant de revenir sur le terrain après la pause alors que les Bleus sont dans les cordes, ils se réunissent tous autour du grand Paul. Lui gesticule, donne de la voix. Il n'est pas dans le technico-tactique mais parle avec son cœur, ses tripes et mobilise le groupe. Il est l'âme de ce groupe.

Avant de donner l'exemple trois minutes plus tard avec l'offrande pour Benzema. "On connait la qualité de Paul, il ne m'impressionne plus car je le connais un peu par cœur, confiait Presnel Kimpembe samedi. Pour défendre sur des passes comme ça, c'est compliqué. Mais on ne va pas donner d'astuce pour les adversaires." Pour l'instant, balle au pied et hormis son coup de mou face à la Hongrie, il est injouable. Pogba est tout à la fois le cerveau, l'oeil, le coeur, les jambes, l'étincelle et le baril de poudre.

