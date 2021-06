Une autre compétition commence. Et tout ce qui s'est passé jusqu'ici ne compte plus. Didier Deschamps le martèle depuis la veille du dernier match du premier tour face au Portugal. Il faut oublier le passé, se tourner vers l'avenir. Et baisser la tête. Pas le temps de se plaindre. Et même l'intermède hongrois a été compliqué, pour les organismes notamment.

Le staff avait-il pris en compte cette possibilité quand il a préparé le Championnat d'Europe ? "Je n'ai pas la capacité de prévoir le temps et les températures, a coupé court Didier Deschamps. Avant d'ajouter : C'est factuel, on a été confronté à des températures caniculaires. Mais d'autres équipes ont eu des trajets très longs, la Suisse notamment."

On a tourné la page

Les Helvètes ont disputé des matches à Rome, Bakou et ont débarqué à Bucarest. Personne n'a autant voyagé qu'eux jusqu'ici au cœur d'un drôle d'Euro. Ils ne s'en sont pas émus. Pas plus que DD ne le fait, avec le mercure. "Je ne vais pas me plaindre. Quand on était en Russie, on avait aussi dû faire face à des décalages horaires et des trajets plus ou moins longs, a-t-il rappélé. Les organismes ont été très sollicités. Mais ne comptez pas sur moi pour parler d'inégalité ou d'injustice, je ne vais pas me plaindre. Là, j'ai eu cinq jours entre les deux matches. D'habitude, c'est quatre. Les Suisses en ont eu huit ? Je préfère voir le verre à moitié plein".

Passé avant son sélectionneur qui a aussi confirmé que l'hôtel des Bleus lui convenait parfaitement même s'il avait été choisi par l'UEFA, Hugo Lloris n'a pas cherché à se cacher derrière quoi que ce soit non plus. Lui aussi a tourné la page de la canicule et des conditions du premier tour. L'autre compétition, la grande, débute. "On a tourné la page de la phase de groupe qui a demandé beaucoup d'efforts, a confié le capitaine des Bleus. On bascule sur une autre compétition. C'est différent, on n'a plus le droit à l'erreur. On sait que l'aspect mental entre en jeu, c'est certainement là la clé de la réussite". La clé est dans la tête, autant qu'elle ne soit pas polluée par des éléments exogènes et incontrôlables. Et puis, lundi soir, il devrait faire 23 degrés au coup d'envoi...

