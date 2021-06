Il n'a fait que trottiner. Et n'a pas pris part à la dernière mise en place tactique, dimanche soir à l'Arena Nationala de Bucarest. Lucas Hernandez, que Didier Deschamps avait qualifié de "disponible" quelques minutes plus tôt en conférence de presse, s'est entrainé à part, laissant planer le doute de de sa titularisation, lundi face à la Suisse (21 heures).

Comme samedi après-midi au stade de l'Arc de Triomphe, où les champions du monde s'étaient entrainés, Didier Deschamps a procédé à une mise en place tactique sur le terrain. Elle s'est effectuée à 10 contre 10. Parmi les titulaires - ceux qui ne portaient pas de chasuble rose -, on a retrouvé l'attaque et le milieu de terrain classique des Bleus et l'essentiel de la défense habituelle des champions du monde. A savoir : Benjamin Pavard, Raphaël Varane, Presnel Kimpembe. La grosse info, c'est que Clément Lenglet leur a été associés. Ce qui laisse fortement penser que le Barcelonais jouera lundi soir.

Reste la question épineuse et non tranchée du piston gauche. Presnel Kimpembe était très à gauche de la défense. Mais très probablement pour boucher le trou (temporairement) laissé par Lucas Hernandez. Si le Bavarois ne joue pas, le rôle à gauche pourrait revenir à Adrien Rabiot. Le Turinois avait fait une très bonne entrée face au Portugal en position d'arrière-gauche. Mettre sur pied une défense à trois serait l'occasion de renouveler l'expérience mais en le mettant dans une situation plus favorable et plus sécurisante pour les Français.

Euro 2020 Deschamps : "Ne comptez pas sur moi pour parler d'injustice ou d'inégalité" IL Y A 2 HEURES

Un troisième système en quatre matches ? "Deschamps ravit ses détracteurs..."

Euro 2020 Hernandez devrait être disponible, Digne, Koundé et Thuram absents IL Y A 3 HEURES