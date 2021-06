Il y avait des sourires et des éclats de rire ce mercredi après-midi au centre d'entraînement du Bayern. Au lendemain de leur victoire face à l'Allemagne (0-1), les Bleus sont apparus radieux. Alors que l'ensemble des remplaçants de mardi a participé à une séance collective, les titulaires se sont scindés en deux groupes. Raphaël Varane, Presnel Kimpembe, Lucas Hernandez, Karim Benzema et Kylian Mbappé sont restés en salle et ont alterné entre travail sur les vélos, soins et étirements avec les kinés.

Antoine Griezmann, Hugo Lloris, Adrien Rabiot, N'Golo Kanté, Paul Pogba et Benjamin Pavard ont effectué un footing de décrassage. Victime d'un énorme choc à la tête mardi soir, le latéral droit des champions du monde va bien et a passé une bonne nuit selon le staff des Bleus. Sous la chaleur de Munich, les remplaçants ont terminé leur séance par une opposition.

Griezmann, porteur d'eau et gardien de but

Sous les yeux d'un Antoine Griezmann qui a joué les porteurs d'eau pour ses coéquipiers, Lucas Digne, Thomas Lemar, Marcus Thuram, auteur d'un joli triplé, et Corentin Tolisso sont apparus particulièrement inspirés. La séance s'est achevée dans des sourires par une longue discussion entre Paul Pogba et Didier Deschamps, et avec Antoine Griezmann dans les buts qui a eu bien du mal à détourner les mines de Lucas Hernandez, Kinglsey Coman et Olivier Giroud. L'équipe de France rejoindra Budapest en soirée. L'enjeu désormais est de préparer les organismes à jouer un match à 15h et sous une chaleur de plomb samedi face à la Hongrie.

